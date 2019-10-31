橘子皮可以代替陈皮吗？ NO！

“陈皮不就是橘子皮嘛，怎么就成药材了？”“我吃橘子剥下来的皮晾干，能代替陈皮不？”在中药房里，经常有人这样问药师，陈皮和橘皮外观看似一样，为何价值悬殊？

张仲景国医馆特聘专家、副主任中医师赵慧芳说，柑橘皮与陈皮虽是同一种东西，但性质却大不相同。陈皮是一味中药，具有理气健脾、燥湿化痰的作用。而鲜橘皮含挥发性芳香油较多，可能刺激肠胃；不仅如此，鲜橘皮表面有农药和保鲜剂污染，一般的水洗很难将这些有害物质去除干净，所以最好不要用鲜橘子皮泡茶或泡酒。

陈皮，顾名思义就是陈年的橘子皮，但并不是陈放几天的干橘子皮那么简单。首先只有成熟的橘子皮才能做成陈皮。隔年后，不利于健康的挥发油含量大量减少，里面的黄酮类化合物含量反而会增加，这时陈皮的药用价值才能体现出来。

其次，新会陈皮不是普通的陈皮，它是广东新会茶枝柑的果皮。从制作工艺上看，茶枝柑的新鲜果皮储存陈化也不简单，需要在地理标志产品保护范围内，贮存陈化3年以上。如今，新会陈皮已形成从种植、采收、洗选、开皮、翻皮、晒制、陈化等广东省非物质文化遗产新会陈皮制作技艺流程。《舌尖上的中国》栏目，曾专门介绍新会陈皮的采摘和制作技艺。

据介绍，新会陈皮其含有的黄酮类成分和挥发油成分，远高于其他产地的陈皮。据研究：新会陈皮的陈化时间越长，其黄酮类物质含量越高。黄酮类成分具有抗脂质氧化、清除氧自由基、抗炎、抗病毒、抗菌、延缓衰老等作用。

遍布我省各地的张仲景大药房门店里，新会陈皮就来自《舌尖》栏目介绍的新会陈皮生产线。专家还提醒说，新鲜橘皮挥发油含量较高，最好别直接拿来泡水。

除秋燥，专家推荐成人孩子都喜欢的秋梨陈皮汤

●材料：秋梨1个、新会陈皮10克、冰糖50克、枸杞10粒、清水1升。

●步骤：1.梨洗净，带皮切成大块；2.新会陈皮、枸杞泡开；3.然后在干净的砂锅中倒入清水，加入梨块、新会陈皮；4.再加入枸杞和冰糖；5.用大火烧开，水开后，再盖上锅盖，这时候要改用小火煮20分钟；6.20分钟以后，打开锅盖，用小勺搅拌一下，就可盛入小碗，这道汤就算是做好了。（记者 魏浩 通讯员 郭巧巧）