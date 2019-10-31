宝宝睡觉出汗咋补？
问：宝宝晚上睡觉时头会出汗，喝什么汤？
答：首先我们要辨别清楚孩子这种出汗到底是怎么回事。其实一般来说小孩子的汗多是生理性的，也就是说是正常的。因为他们新陈代谢旺盛，皮肤幼嫩，而且植物神经调节功能还没完全成熟，所以容易表现为稍一动就出汗或入睡最初2小时出汗，这都是正常的。我们最主要是维持室内在一个适宜的温度，通风透气，出汗后及时清理，不要给小孩覆盖过多衣被便可。
至于汤水，可以分年龄对待，通常来说婴幼儿（1~3岁）不适宜大补，尽量选择一些平补的食材，例如黑豆、核桃、鲜淮山、浮小麦这些煲汤。大一点的可以煲太子参汤、淮山糯稻根泥鳅汤、北芪浮小麦瘦肉汤、生熟地淮山陈皮排骨汤等。
对于小朋友来说，健运中焦脾胃才是最重要的，不要吃太饱、太腻、太补。若想小儿安，常需三分饥与寒。
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