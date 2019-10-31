推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：益气健脾，补肾强筋

推荐理由：深秋渐冻，不宜大补，平补当宜

材料：栗子200克，乳鸽 2只，虫草花（干）20克，生姜2片（2~3人份）。

烹调方法：把乳鸽洗净斩件，栗子去壳和皮，切成两半，虫草花稍冲洗。把所有备好的材料放入炖盅内，加水600~800ml，炖1.5~2小时，加盐调味即可。

汤品点评：

秋冬是适合进补的季节，但是广州的冬天来得总是特别晚，所以到了金秋10月还是不太冷。那么在这个时候就适合平补，而不适合大补了。说起平补，比较适合的就是一些药食两用的材料，我们这里选择了有补肾益脾作用的栗子，以及一些有助增强免疫力的虫草花。虫草花自带香气，所以炖出来的汤也自有一股香气。乳鸽也是一种补气益肾的食材，与栗子相配，虽平和，但功效倍增。