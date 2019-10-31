受访专家：北京大学首钢医院内分泌科主任医师 龚雄辉

炸鸡排、烤肉串、汉堡包、奶油蛋糕……这些食物光是想想就能让人垂涎欲滴。在各种美食“争相斗艳”的时代，高脂饮食常霸占着人们的味蕾。不少人即便冒着健康被一点一点侵蚀的风险，也依然不能自持。

高脂饮食会操纵人的大脑

28岁的刘晴是一名白领，平日里酷爱炸鸡排、炸薯条等高脂肪食物，近年来身体开始微微发福。“如果不吃这些食物，我就没胃口，吃其他食物都不香。我也担心会越来越胖，但就是控制不了自己。” 像刘晴这样的人不在少数，甚至有很多儿童青少年“非快餐不可”，极大地影响了健康发育。

实际上，“贪恋”高脂饮食可能错不在你。美国耶鲁大学近日发表的一项研究显示，高脂饮食会“操纵”大脑——刺激下丘脑产生炎症，并诱导机体摄入更多的热量，导致人们越吃越想吃，最终体重增加、疾病来袭。更令人惊讶的是，这种大脑神经内分泌的变化“来势汹汹”，连吃3天就会产生影响。

北京大学首钢医院内分泌科主任医师龚雄辉告诉《生命时报》记者，高脂饮食“操纵”大脑的过程不受我们控制。大脑的中枢神经在能量和糖代谢中有着重要作用，其中下丘脑尤为突出，是控制新陈代谢的“司令部”。在高脂或高碳水饮食3天后，下丘脑就会出现炎症。同时，小胶质细胞也被激活，它可以进一步激活大脑中控制食欲的神经元，使人想吃更多高脂肪食物。如此一来就会进入恶性循环，这就是高脂饮食吃起来尤其香的原因。

把内脏伤个遍

除了甜点、快餐类高脂肪食物，国人日常饮食中油的摄入量也不低。中国居民营养与健康状况监测结果显示，全国城乡居民平均每人每日食用油摄入量为42.1克，而我国居民烹调油推荐摄入量仅30克。近年来，随着生活水平的提升，餐饮、外卖业的兴起，国人油脂摄入量只增不减。长期高脂饮食，身体多个器官会受到伤害。

大脑。高脂饮食对大脑的影响绝不仅是控制食欲那么简单，上述耶鲁大学研究显示，高脂饮食引起的炎症，是一种持续存在的低度炎症。尽管大脑有一定的自我修复能力，但只要保持高脂饮食，炎症就会一直存在，给大脑造成损害。还有研究发现，高脂饮食中游离的饱和脂肪酸会导致血脑屏障中的蛋白转运体数量减少，使海马体和大脑皮层缺乏葡萄糖，出现注意力不集中、反应迟钝等问题。

心脑血管。龚雄辉介绍，高脂饮食会损伤血管内皮，形成粥样硬化斑块，引发高血脂、高血压、心脑血管疾病。此外，血栓堵塞血管，极易导致心肌缺血、缺氧甚至猝死。

胰腺。“近年来，由高血脂引发的急性胰腺炎较为常见。”龚雄辉说，脂肪摄入较多会阻碍血液流动，从而影响胰腺血管的微循环，导致其供血不足，进而引发胰腺炎。高脂饮食还会加速胰腺细胞更新，进而提高了其对致癌物质的敏感性。

胆。胆结石高发与高脂饮食脱不了关系。龚雄辉告诉记者，若摄入脂肪过量，血中胆固醇水平就会升高，胆汁成分出现异常，形成胆固醇过饱和，随后出现结晶，逐渐形成胆结石。

肝脏。德国亥姆霍兹慕尼黑研究中心研究发现，高脂肪食物会使肝脏中脂肪堆积增多，引发肝炎、非酒精性脂肪肝等一系列肝病，严重的还会导致肝功能衰竭。此外，非酒精性脂肪肝常常伴有胰岛素抵抗，增加了2型糖尿病和心血管疾病的发生风险。

肠道。长期高脂饮食会使大肠微生态系统发生长期且持续的改变。当血液中脂肪含量升高时，肠道微生物赖以生存的环境发生改变，影响了菌群的新陈代谢和生长繁殖，使有益菌群数量明显减少，有害微生物增多。此外，龚雄辉告诉记者，高脂饮食会增加结直肠癌的患病风险，经常吃高脂肪食物的人患结直肠癌的风险是其他人的2~3倍。

胃。要消化高脂肪食物，人体需分泌出更多的胃酸，从而增加发生泛酸的风险，长此以往易引发胃部疾病。