在很多人眼中，素菜味道寡淡，难以下咽。其实，只要烹调方法得当，素菜也可以做得很美味，比如加点八角。八角也叫大茴香、大料，烹调后有强烈的芳香气味，无论卤、酱、烧、炖，都可用到。

烹调白菜、冬瓜、土豆、扁豆等素菜时，加入八角，能带来肉香味。具体做法为：锅烧热，放入油；待油4成热时，放入八角，用中小火煸出香气，转大火，加入要烹调的素菜。此外，八角还有其他作用：1.炖肉时去腥添香。清炖牛羊肉时，加入八角可以去除腥膻味，使菜肴更加香醇；2.腌菜时增风味。腌制鸡蛋、鸭蛋、雪里蕻[hóng]、香椿等食物时，加入八角可以增加菜肴的风味；3.拌菜时直接用作香料油。油烧热加入八角，炸出香味，拌菜时可以与葱姜蒜搭配使用。

好八角呈红棕色且有光泽，一般为八个角，瓣纯厚，荚边开裂缝较大，闻上去有股甘草香味儿；而劣质八角的外表呈绿褐色或棕褐色，颜色深浅不一、无光泽，有少数圆点状突起的小油点，瓣角不完整，碎粒多，外表皱缩且带有灰尘等杂质。▲