热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

开胃健脾 老黄瓜芫荽炖鱼汤

2019年07月13日09:45 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃健脾。

推荐人群：夏天出汗过多、不思饮食人群。

材料：老黄瓜500g，鲫鱼1条，生姜、芫荽适量。

制作方法：老黄瓜洗净、去瓤、切块（留皮）后备用。鲫鱼宰杀干净后擦干水分，与生姜一起放入锅中，两面稍煎；将鲫鱼、老黄瓜放入锅中，加入清水1000ml大火烧开后转小火45分钟，出锅前加入切碎的芫荽，最后加盐调味即可。

汤品点评：黄瓜中含有的谷氨酸、精氨酸和谷氨酰胺可以防治酒精中毒，对肝病病人有辅助治疗作用。另外，丙醇二酸可以抑制碳水化合物向脂肪转化，减慢体内脂肪堆积，黄瓜是减重常推荐的食物之一。老黄瓜是黄瓜的自然成熟老化状态，和新鲜黄瓜相比，铁、锌增加6倍，钾含量也明显增加，对于夏日出汗较多、食欲不振人群非常合适。芫荽性温味辛，能促进胃肠蠕动，开胃醒胃。而鱼肉属于容易消化的低脂优质蛋白。本款汤特别适合苦夏不思饮食、消化功能不佳的老人和小朋友。

(责编：蔡熊更、崔元苑)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn