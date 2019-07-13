开胃健脾 老黄瓜芫荽炖鱼汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：开胃健脾。

推荐人群：夏天出汗过多、不思饮食人群。

材料：老黄瓜500g，鲫鱼1条，生姜、芫荽适量。

制作方法：老黄瓜洗净、去瓤、切块（留皮）后备用。鲫鱼宰杀干净后擦干水分，与生姜一起放入锅中，两面稍煎；将鲫鱼、老黄瓜放入锅中，加入清水1000ml大火烧开后转小火45分钟，出锅前加入切碎的芫荽，最后加盐调味即可。

汤品点评：黄瓜中含有的谷氨酸、精氨酸和谷氨酰胺可以防治酒精中毒，对肝病病人有辅助治疗作用。另外，丙醇二酸可以抑制碳水化合物向脂肪转化，减慢体内脂肪堆积，黄瓜是减重常推荐的食物之一。老黄瓜是黄瓜的自然成熟老化状态，和新鲜黄瓜相比，铁、锌增加6倍，钾含量也明显增加，对于夏日出汗较多、食欲不振人群非常合适。芫荽性温味辛，能促进胃肠蠕动，开胃醒胃。而鱼肉属于容易消化的低脂优质蛋白。本款汤特别适合苦夏不思饮食、消化功能不佳的老人和小朋友。