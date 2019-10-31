美国《预防》杂志撰文总结
半夜老醒14个原因
半夜醒来是正常的生理现象，但次数过多或影响到睡眠质量就要引起注意了。近日，美国《预防》杂志总结了夜间醒来的数个原因。
1.夜尿多。即使睡觉前限制了饮水量，每晚还会醒来小便2~4次，可能是水和电解质失去了平衡。身体里没有足够的盐，就会尝试放弃一些水。
2.房间太热。美国国家睡眠基金会表示，感觉热会使人难入睡。环境温度、睡衣、寝具，都会影响睡眠。
3.轻度抑郁。半夜醒来是轻度抑郁症患者的常见症状。睡眠与抑郁之间存在复杂的关系，容易形成恶性循环。
4.看手机成瘾。如果睡前“例行”浏览社交媒体、看剧，屏幕蓝光会阻止身体生成褪黑素。
5.上了年纪。每个人都由生物钟来决定晚上几点疲倦、早上几点醒来。60岁可能比30岁早2小时醒来。
6.睡前饮酒。睡着后最初的几个小时里，身体会代谢酒精，影响睡眠进入快速眼动期。这会使人在下半夜变得焦躁不安，睡眠质量大打折扣。
7.呼吸问题。季节性过敏、感冒都会导致夜间辗转反侧。其他因素也会使气道狭窄，如鼻中隔偏曲、鼻息肉、扁桃体肥大。
8.睡眠呼吸暂停症。随着女性年龄增长，尤其是更年期的到来，身体发福，她们和男性一样有可能患上睡眠呼吸暂停症。
9.甲状腺问题。甲状腺过度活跃导致心跳加速、肾上腺素分泌激增，造成失眠焦虑；甲状腺功能低下导致患睡眠呼吸暂停症的可能性增加了35%。
10.压力。压力会激活大脑中与注意力和觉醒相关的部分，从而导致失眠。
11.胃酸逆流。烧心的不适让人睡不着。即使没有感觉烧心，食道中的酸也会触发反射，扰乱睡眠。
12.腹部脂肪过多。腹部脂肪多者躺下时，身体必须更加努力地呼吸，影响睡眠。
13.缺乏维生素D。哈佛大学研究者发现，缺乏维生素D与睡眠质量差有关。它直接影响大脑中对睡眠起作用的部分。
14.态度不积极。相信睡眠能使人快乐、放松，每晚睡觉的时间就能延长。 （萧忠彦）
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