加强认知障碍疾病医疗质量管理与控制 2019中国阿尔茨海默病论坛在京召开

10月25-26日，由中国中药协会、中国老年保健协会主办，中国老年保健协会阿尔茨海默病分会、中国中药协会脑病药物研究专业委员会、中国中药协会药物研究评价技术中心、中国脑病大会组织委员会共同承办的2019中国阿尔茨海默病论坛在京召开。

原国家中医药管理局副局长、中国中药协会会长房书亭，北京301医院神经内科主任医师王鲁宁，北京大学第一医院神经内科研究员王荫华，中国中药协会药物研究评价技术中心常务副主任高学敏，北京301医院神经内科主任医师解恒革，中国中药协会脑病药物研究专业委员会主任委员田金洲，浙江省肿瘤医院党委书记于恩彦，首都医科大学宣武医院李坤成，美国芝加哥大学医学中心James Mastrianni，以及我国阿尔茨海默病领域的专家和代表参加了本次会议。

随着社会老龄化的到来，老年人数量越来越多，患阿尔茨海默病（AD）的老人也越来越多。中国是痴呆患病大国，患者数量超过1000万，而其中AD导致的痴呆患者的数量占到一半以上。

2019中国阿尔茨海默病论坛旨在聚焦痴呆与认知障碍，开展交流与研讨，学习吸纳国际学术成果，梳理总结我国传统中医几千年的老年痴呆防治优势，在大数据、大整合、大联通的新时代，发挥独特作用，寻求我国阿尔茨海默病防治的新思路、新方法。

解恒革教授表示，本次论坛汇聚了全国从事老年痴呆研究的精英学者，会议内容涵盖中医与西医、神经与精神、医疗与照护、临床与基础等多领域，将从发病机制到分子标志物，到药物及非药物干预治疗等方面进行全方位研讨，既有经典分析，也有最新进展分享，既有专家报告，也有青年学者的成果交流。

中国老年保健协会阿尔茨海默病分会主任委员解恒革

房书亭强调了中西医并重、结合、融合以治疗AD的重要性，并指出，随着老龄化时代的到来，AD给国民带来的危害日益凸显，引起了社会及医药界的高度关注。面对AD这个世界性难题，我们仍在共同努力，借中医、西医研究的最新成果来攻克这一顽症。在各界的共同努力下，相信AD将很快会被我们所认识、所预防、所治疗。

原国家中医药管理局副局长、中国中药协会会长房书亭

在主题论坛环节，王鲁宁教授、杨春慧博士、于恩彦教授、李坤成教授、James Mastrianni教授、李磊教授等多名专家就阿尔茨海默病的新观点、新技术、新进展等热点话题依次进行了分享。

在中国老年保健协会阿尔茨海默病分会（ADC/CAWA）上，解恒革教授首先介绍了我国人口老龄化和老年性痴呆的发病状况。随着世界人口老龄化，痴呆已成为人类健康的首要问题。痴呆是在癌症和心脏病后的第三位花费最大的疾病。他希望ADC/CAWA在面相政府层面可以传递与提供老年痴呆防治的科学决策信息；在面向社会公众时，可以传播认识老年痴呆基本知识与正确理念；在面向专业人员时，传授老年痴呆诊治、护理与科学研究的知识与理论；在面向患者家庭时，可以传输老年痴呆患者照料实用技能，提高家庭生活质量。

据介绍，本次大会分论坛由两部分组成，分别围绕AD专题论坛、青年专题论坛两个专题展开。来自卫生部北京医院秦斌教授、北京天坛医院施炯教授、中日医院核医学科富丽萍教授、北京协和医院刘彩燕教授、四川大学华西医院况伟宏教授等多名专家进行了精彩授课，并与参会者们进行互动交流与讨论。