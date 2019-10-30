漂白剂可溶解头发，正确使用分几步

日常生活中，一些人在洗白色或浅色系衣服时，喜欢先用漂白剂把衣物浸泡一段时间再洗，这样不仅可轻松去除酱油渍、油渍等，还能防止衣服发黄。不过，具有如此强大功能的漂白剂却引发了人们对其安全性的担忧。近日，一则漂白剂15分钟能将头发迅速溶解的消息在网上引起不小的轰动。有网友提出疑问，就连头发都能腐蚀殆尽，要是皮肤接触会怎么样呢？

那么，漂白剂是否含有对人体有害的物质？为什么能把头发溶解掉，在使用这类产品时应注意哪些问题？

漂白剂确有强腐蚀性

无独有偶，对于漂白剂的腐蚀性，重庆市涪陵区消费者权益保护委员会会同涪陵区工商分局荔枝工商所也进行过实验。工作人员将一定量的漂白剂原液倒入一个透明的玻璃杯中，然后再放入10根头发。漂白剂原液呈淡黄色，气味较为刺鼻。5分钟后，头发周围出现一些白色物质，同时，头发开始出现断裂现象。10分钟后，部分头发呈现出“透明”现象。27分钟后，杯子里的头发全部消失。实验结果表明，漂白剂确实具有很强的腐蚀性。

如果用稀释过的漂白剂，40分钟后，头发也会完全消失不见。而用彩衣漂渍液进行同样的实验，里面的头发未发生任何变化。

福州大学化学学院教授邱彬说，漂白剂主要成分是次氯酸钠，具有强腐蚀性。而头发的主要成分是蛋白质，在高浓度的次氯酸钠作用下，会发生溶解。

也就是说，次氯酸钠在接触水和二氧化碳后会发生化学反应生成次氯酸。人的毛发的主要成分是大分子蛋白质，而蛋白质是一种长链的高分子化合物，受次氯酸的强氧化作用会断裂为较小的分子链，小分子链含有氨基、羧基等亲水基团，因此，头发能溶于液体，最终消失。

依据说明稀释后再使用

重庆市涪陵区消委会建议，消费者应谨慎使用漂渍液。确实需要使用的，应严格按照产品说明书标明的使用方法。比如消费者买漂渍液来除菌用，一般情况下是2升水加80克漂渍液，而且应在洗衣前使用；如果消费者买回去的用途是去除顽固污渍，一般情况下是2升水加40克漂渍液；若买回去只是日常漂白使用，就是2升水加10克漂渍液。

邱彬也表示，如果漂渍液长期和皮肤接触，皮肤可能变粗糙，但消费者不需要过分担忧。不过，在使用这些漂渍液时，一定要依据其说明进行稀释后再使用，不能直接接触原液，使用时最好戴手套。衣物在漂白后，为防止次氯酸残留对人体的皮肤造成影响，应进行多次冲洗。

上海中医药大学附属曙光医院（西院）主治医师廖林海提醒说，漂白剂含有大量强氧化物质，常用其洗衣服，会使含有的大量强氧化物质长时间与皮肤接触，造成伤害。因此，内衣裤等长期直接接触皮肤的衣物，不建议用漂白剂清洗。如果是一些白色很需要用的衣服，在最后的漂洗时，一定要漂到完全水质清洁。最好不要用洗衣机洗，洗衣机的漂洗功能很难将漂白剂完全漂洗干净。

各种洗涤剂各有用途

目前，市场上的洗涤剂种类很多，除白衣和彩衣漂渍液外，还有丝毛净、羽绒服专用洗涤液等，消费者该如何挑选？

超市洗涤剂专柜的销售员陈女士告诉记者，漂白剂不适宜洗涤彩色衣物，否则会导致衣物褪色；丝绸和羊毛等衣物材质相对娇贵，含氯的漂渍液很可能会破坏其中的蛋白质纤维，不能使用，最好用丝毛净等专用洗涤剂；羽绒服表面有一层保护成分，最好用羽绒服专用洗涤剂，其他洗涤剂会破坏这层保护成分。

此外，虽然彩衣漂渍液的腐蚀性不强，但无论是使用彩漂液还是漂白剂，都要先用水稀释均匀了以后再放衣服，千万不能把彩漂液或漂白剂直接倒到衣服上，否则衣服会出现程度不同的褪色。

“不管用什么洗涤剂，一定要遵照产品上的‘使用说明’来使用，该稀释的要稀释并戴上手套，这样既可保护衣物，也能保护手，避免伤害皮肤等。”该销售员提醒说。