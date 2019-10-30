标准引领 道地药材方能真正地道
付丽丽
甘肃的半夏、宁夏的枸杞、云南的三七……这些都是知名道地药材。所谓道地药材，是优质纯真药材的代名词，指经过中医临床长期应用优选出来的、产在特定地域，品质和疗效更好且质量稳定，具有较高知名度的中药材。
然而，“药材当菜种，收上来当药管”在一些药材种植地并不鲜见。多位业内专家呼吁，标准先行，道地药材方能真正地道。
中药种植环节缺标准
“中药材生产具有很强的地域性，且多为多年生宿根植物，同一药用植物重茬连作，会导致中药材发病率剧增。”中国中医科学院中药资源中心主任郭兰萍介绍，为克服连作引起的土壤养分失衡及病虫害频发问题，一些农户在生产过程中使用化肥农药，致使中药材的农残和重金属含量超标。
“严格农药、化肥、植物生长调节剂等使用管理，分区域、分品种完善中药材农药残留、重金属限量标准。”10月26日发布的《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》（以下简称《意见》）指出。“《意见》发布非常有针对性，有些农药残留、重金属超标数值真是触目惊心。”中国中医科学院中药研究所所长陈士林说。
他告诉科技日报记者，我国中药材大多采用农产品种植模式，但却没有执行农产品的无公害标准，药材收购时又执行的是《中华人民共和国药典》标准，只检测很少的农残等指标。
郭兰萍也认为，重产量而轻质量，种植过程大量使用农药、化肥以及生长调节剂等做法，造成中药材质量和安全下降。如常用来泻下的大黄，野生生长需5—10年甚至更长，而人工种植时大量使用化肥，使大黄迅速生长，不到年限在产量上就能满足采收，但药效却大大降低；润肺止咳的麦冬，原生境为海拔2000米以下的山坡阴湿处、林下或溪旁，现人工种植于大田，大量施用多效唑、膨大素等生长调节剂后，干重亩产可以从70公斤增加到200多公斤，有效成分也普遍降低。
药材质量提升亟须标准引领
“道地药材的关键在于源头要把控好。”上海中医药大学原校长严世芸说。
陈士林建议，相关部门一定要尽快制定行业标准，通过标准引领，结合行业认证来提升中医药的整体水平；同时，要改变中药材种植、生产多头管理的现状，这样容易形成监管空白；而且要提倡优质优价，在药品招标、采购方面形成质量为基准的价格机制，而不是以最低价作为评定的唯一手段。“要规划道地药材基地建设，引导资源要素向道地产区汇集，推进规模化、规范化种植。”陈士林说。
中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦强调，中药道地性是中医药理论的精髓，反映了中医对药物及其与自然关系的认识，承载着古人对中药材质量的认识和控制模式。必须大力推进道地药材的规范化和规模化发展，坚持在适宜产区规范化种植，避免非适宜产区盲目扩种。《意见》也指出，到2022年，基本建立道地药材生产技术标准体系、等级评价制度。
在郭兰萍看来，化学农业模式在中药农业中行不通，生态农业是中药农业的必由之路。相对于产量，人们更重视中药材的品质。决定中药材品质的通常是中药材中所含的植物次生代谢产物，因此，她和团队提出“逆境效应”和“拟境栽培”概念。很多道地药材都生长在偏远、落后地区，要模拟中药材自然生境的栽培方式，遵循自然的本来面貌，不采用农药化肥，不刻意除虫除草。
“要从观念上引导农户，进而走上规范种植之路。”郭兰萍说，目前，团队已形成道地药材团体标准、中药材的生态种植模式和技术规范等各类团体标准600余项。
（科技日报北京10月29日电）
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