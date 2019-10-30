专家提示，银屑病治疗忌用偏方

10月29日是世界银屑病日。医疗专家提醒，作为慢性、易复发、难治的皮肤病，银屑病治疗一定要坚持正规、安全、个体化三个原则，切不可偏听偏信所谓的偏方、祖传秘方，以防加重病情。

“银屑病俗称牛皮癣，是一种常见的皮肤疾病，其病因复杂，与遗传、感染、精神紧张、外伤、皮肤屏障功能缺陷等多种因素有关。”重庆医科大学附属第一医院皮肤科主任陈爱军介绍，银屑病除了会导致皮肤红斑、鳞屑、瘙痒外，还可引起糖尿病、心脏病、关节炎等疾病的发病率增高；患者容易出现焦虑、抑郁等心理问题。

“目前银屑病尚无根治的办法，但通过合理治疗，能使疾病达到长期的缓解，减轻病人痛苦。”陈爱军说，根据银屑病治疗指南，银屑病治疗的主要目标是控制和稳定病情，减缓疾病向全身发展的进程，并减轻红斑、鳞屑、斑块增厚等皮损加重的症状，提高患者生活质量。

专家介绍，银屑病治疗应该把握三个原则，一是正规化，坚持使用皮肤疾病治疗领域公认的治疗药物和方法，切忌迷信所谓的偏方、秘方。二是安全性，银屑病各种治疗方法要以确保患者安全为首要目的，不能追求短期疗效而导致严重的不良反应。三是个体化，治疗要因患者而异，充分考虑不同患者的病情、耐受性、既往治疗史及药物不良反应等情况，制定合理的治疗方案。（记者李松）