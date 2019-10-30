青少年爱“挤眉弄眼” 医生称应检查视力情况

今年上小学三年级的李贝(化名)最近突然在课堂上总爱“挤眉弄眼”——一会儿眯着眼睛，一会儿用手扯眼角，一会儿皱眉……好几位老师以为李贝是顽皮，严肃地批评了她，并将反常情况告知其家长。

“我不是故意要这样，而是看不清楚黑板。”在妈妈的追问下，李贝贝说出了实情。29日，在家长的陪同下，李贝到医院验光。结果显示她的左右眼已经有进300度的近视，双眼眼轴均是25mm左右。医生和验光师在李贝家长的沟通中了解到，其实孩子之前就有一些类似的症状，比如喜欢凑近看电视写作业，看远处时喜欢眯着眼睛。但因为家长没有足够重视，李贝害怕家长批评也没有和父母好好交流。

“家长觉得孩子是有点用眼疲劳，看看远处放松就可以缓解了，潜意识里也逃避让孩子早早戴上眼镜。”重庆江北爱尔眼科总院视光中心主任任仕为告诉记者，正是因为没有及早进行矫正，导致了李贝的近视度数加深。

“假性近视医生可以进行治疗的。但李贝和家长都没有引起重视，错过了最佳治疗时间。”任仕为介绍，人视力初期下降时，很大可能是假性近视。假性近视导致的模糊，让李贝不得不眯眼看，长期近距离用眼的压力没有得到解除，导致眼轴迅速变长，成为真性近视。

“如果我们把眼睛比作相机，那么眼轴就是这部相机从镜头到胶卷的长度。一般正常新生儿的眼轴接近21mm，不近视的成年人眼轴的值接近24mm，眼轴需要和角膜曲率(角膜的弯曲程度)相搭配。眼轴每增长1mm，近视增加300度左右。”任仕为说，假性近视能够通过调节恢复视力，但真性近视只能“矫正”，无法“治愈”，“就像人的身高，是不可逆的”。

“青少年正处于生长发育期，眼轴会随着生长发育而增长。真性近视虽然不可逆，但可以提早预防并及时控制。”任仕为说，当家长发现孩子经常眯眼和揉眼睛、频繁眨眼、经常歪头看东西、皱眉、经常拉扯眼角等情况时，需要尽早前往医院检查。

“除了让孩子多参与户外活动、减少使用电子产品，我建议从3岁开始每年要孩子进行眼轴和度数的常规检查，建立屈光发育档案。不要等到孩子眼睛有问题了才开始处理。”任仕为表示，在国家《综合防控儿童青少年近视实施方案》中也明确表示，儿童和青少年应到正规眼科医疗机构进行视力检查，不要到眼镜店检查，“现在很多眼镜店没有专业的验光师和眼科医生，如果误诊对孩子影响很大。”(记者 韩璐)