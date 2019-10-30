Ⅲ型脊灰野病毒在全球被消灭

近日，世界卫生组织（WHO）宣布，Ⅲ型脊灰野病毒已在全球范围内被消灭。这是继全球消灭天花和Ⅱ型脊灰野病毒之后，公共卫生史上又一项历史性成就。

中国疾病预防控制中心免疫规划中心副主任尹遵栋介绍，脊灰野病毒共有3个血清型，分别为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型脊灰野病毒，均具有致病性，可造成不可逆转的瘫痪甚至死亡，而消灭脊灰意味着这3种野病毒都必须被消灭。

自1999年以来，全球未再发现Ⅱ型脊灰野病毒；2015年，WHO宣布Ⅱ型脊灰野病毒已在全球范围内被消灭。2012年以来，全球未再发现Ⅲ型脊灰野病毒；此次，WHO宣布Ⅲ型脊灰野病毒已在全球范围内被消灭。这意味着，3种不同型别的脊灰野病毒中，仅剩Ⅰ型还存在野毒株导致的脊灰病例。尹遵栋表示，从“未再发现”到“宣布消灭”，要经过高质量监测，至少3年以上未发现病毒。“具体时长要依据全球不同地区的进展情况来定，只有每个地区都消灭了，世卫组织才能宣布全球消灭”。

“目前，仅剩阿富汗、巴基斯坦、尼日利亚尚未消灭Ⅰ型脊灰野病毒，但仅在阿富汗和巴基斯坦存在野病毒病例。”尹遵栋说，“不稳定的安全形势等因素，导致上述两国脊灰疫苗接种率较低。世卫组织公布的数据显示，2019年巴基斯坦的脊灰病例数较2018年明显上升。”

值得注意的是，我国与阿富汗和巴基斯坦接壤。2000年，世卫组织宣布中国为无脊灰状态，但2011年7月至10月，由巴基斯坦输入的Ⅰ型脊灰野病毒病例曾在我国引起疫情，导致我国维持了11年的无脊灰状态一度被打破。“因此，在防止输入性脊灰病例方面，需要特别保持警惕。”尹遵栋说。

脊灰野病毒被不断消灭，也带来了脊灰疫苗免疫策略的调整。2015年Ⅱ型脊灰野病毒被消灭后，2016年世卫组织宣布调整全球脊灰疫苗免疫策略——三价（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型）脊灰减毒活疫苗被二价（Ⅰ、Ⅲ型）脊灰减毒活疫苗替代，并建议在常规免疫中包含至少1剂次的脊灰灭活疫苗（IPV）。

但与此同时，个别国家和地区由于接种率未能得到保障，出现了Ⅱ型疫苗衍生脊灰病毒病例。“要解决这一问题，在保障接种率的同时，须通过使用IPV替代脊灰减毒活疫苗（OPV），从而彻底消灭由于OPV导致的疫苗相关麻痹病例及疫苗衍生病毒所致的病例。”尹遵栋说。

目前我国实施的脊灰疫苗接种程序中，第一剂次为IPV，后3剂次为二价脊灰减毒活疫苗（bOPV）。记者了解到，有关部门正在协调安排，有望明年实现前两剂次接种IPV，后两剂次接种bOPV。“最终的目标是全部免费接种IPV。”尹遵栋说。

据悉，Ⅲ型脊灰野病毒被消灭后，世卫组织近期尚无调整全球脊灰疫苗免疫策略的计划。（记者张磊）