天津医科大学总医院杨清:心脑血管疾病呈现年轻化趋势
近期，2019年“心健康公益行动”高峰论坛暨心健康公益行动一周年总结大会在京举办。天津医科大学总医院杨清教授接受专访时表示，心脑血管疾病是一个世界性医疗难题，其在中国的高峰发病期还没有到来，关注心脑血管疾病也是关注老龄社会发展的具体体现。
杨清介绍说，据临床显示，心脑血管病患不但在发病病例上呈现逐年递增态势，且显现了年龄层走低的现状，广大民众以及医疗机构应该对此进一步重视与关注。“要把更多的健康资讯根植于老百姓心中，让老百姓成为个体健康的第一责任人，最终实现从治病向预防的主动转变，进一步提高对心脑血管疾病知晓率、达标率、治愈率。”
杨清认为，“心健康公益行动”成立一年以来，对于公众意识的提升起到了重要作用。未来，要让更多的医务工作者加入进来，让他们成为健康理念知识与疾病防治概念的传播者。（实习生 王家霖）
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