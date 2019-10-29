不良情绪会影响男性生育

在老百姓的印象中，夫妻怀不上孩子，往往是女性的身体出了毛病，在这种先入为主的观念误导下，人们常常忽略男性自身的健康隐患。就这一现象，世界中医药学会联合会五运六气专业委员会常务委员、黑龙江中医药大学附属第二医院男科教授张瑞在接受记者采访时指出，生育障碍这口“锅”，不应该轻易和草率地甩给女性朋友。近年来，随着生活节奏的加快、工作竞争的加剧、人际关系的紧张以及作息时间的不规律，致使人数众多的男士情绪焦躁、焦虑、心理失衡，表现在夫妻性事中往往力不从心，浅尝辄止，或者根本没有心思，存在走过场或敷衍了事，同时一部分人自身精液质量严重“滑坡”，自然而然地酿成了不孕不育的窘况。

男性不育与情志相关

关于男性不育，世界卫生组织给出定义：夫妇婚后同居一年以上，未采用任何避孕措施，因男子方面因素造成女方不孕者，称为男子不育症。就此，张瑞教授补充说，男子不育症根据临床表现，可分为绝对不育和相对不育两种。前者指完全没有生育能力，如无精子症就属这一类。后者有一定的生育能力，但生育力低于怀孕所需要的临界值，如少精子症、精子活力低下症等。男性不育的症结究竟何在？从中医角度看：情志是干扰生育的罪魁祸首之一。《辨证录》中曾记载，“凡男子不能生育有六病，六病何谓？一精寒，二气衰，三痰多，四相火盛，五精稀少，六气郁”。可见，古代医家就已经认识到了情志因素对男性生育能力有很大的影响。

现实生活中，现代年轻人凡事追求快节奏，注重高质量，讲究高效率，甚至在求医看病过程中，也渴望能有立竿见影的效果。张瑞教授在门诊中经常能遇到这样一些男士们，他们感觉自己的性功能有所减退，而且精神状态也不佳，希望医生多用些补药快速提升自己的性能力，重拾男人的“雄风”和“性趣”。这些人往往急功近利，以为药到病除，瞬间就能化解“难言之隐”，却往往忽视了个人精神情志方面的隐患。殊不知，没有良好的精神状态，单靠补药调节机体性功能是收效甚微的，而饱满的精神状态和良好的睡眠，才是两性的最佳“润滑剂”。

对此，张瑞教授经常打比方说，“庄稼茁壮生长需要优良的种子”，而孩子的降临离不开健壮的精子。如果男性经常忧郁、倦怠和疲劳，可使性功能和生精功能严重“打折”，长时间的精神紧张会对生殖能力造成持续打击，导致神经内分泌平衡失调，精子质量下降和精液异常，如无精、少精、弱精、血精、精子畸形、死精等。中医认为，强烈持久的精神刺激一旦超过人体调节范围，就会引起气机逆乱，气血失调；而精神紧张、思虑过度、夫妻失和、所欲不遂、过度悲哀和恼怒太甚等，均会使肝失疏泄、脾气郁结、脏腑气血功能紊乱、肾精失调、精气藏泄失宣、情志内伤而致功能障碍，最终不育。

减缓压力要牢记要领

临床中，在诊断男性不育时，特别要注意询问有无精神心理上的问题，以便及时发现，及早干预。张瑞教授认为，人在秋季应该像鸡一样早卧早起，这样才能神志安宁、心绪平静。秋季昼短夜长，晚风寒凉，早卧可顺应阴精之收藏，以收“精”气；而早起能使人体内的阳气生发出来，使气得以舒展，心平气静。若不早起，阳气不能生成发散，憋在体内就会发展成火气，气郁化火，就会使人急躁易怒，爱发脾气。秋天，总是一个感伤和忧愁的季节，人容易陷入悲伤的情结中，按照五行生克制化“喜胜悲”之理论，此时需注意调整情绪，多喜乐，忌悲情，减缓秋季肃杀之气扰动人体，同时要多参加一些不刺激的娱乐活动，以怡情养性，尽量摆脱自卑、焦虑、抑郁的心情，以免降低人的生育能力。

张瑞教授建议想圆“爸爸梦”的男性朋友们，要在如下三方面下功夫——

一是务必保持心情舒畅，避免紧张、焦虑、抑郁、悲伤甚至是愤怒等不良情绪和刺激。当感觉自己紧张焦虑之时，可以轻轻闭上眼睛，尽量松弛全身，想象自己躺在一条缓慢流动的小溪上，清凉澄澈的溪水欢快地顺肌肤流淌而过，周围山峦起伏，鸟语花香，奇特的云朵划过寂静的幽谷……张教授认为，一个善于营造和谐美好的意境、内心深处饱含“诗和远方”的人，是能够调理好身心，以静制“怒”的。张瑞教授形象地劝诫说，中国的“怒”字，分为上下结构，上半部是个“奴”字，下半部则为“心”字，这是不是古代先贤在暗示，千万不要做情绪的奴隶，任其驱使。

二是多做正念呼吸和提肛运动。张瑞教授解释，正念呼吸就是把注意力放在呼吸上，放松心情，保持平静，让天地精华和大自然的能量与自我融为一体。而提肛运动是将意念放在丹田会阴部位，深吸一口气憋住，收缩肛门，然后缓慢呼气并放松肛门，反复多次，以平复心绪，并暖肾固精、培育真气。

三是要重视夫妻之间的感情交流。配偶之间都要心情愉悦，在相互理解、相互信任、相互放松的前提下，过好两性生活。在准备生育的这段时间里，夫妻双方均要戒烟戒酒，锻炼身体，提高身体素质，确保精子质量。要多吃一些补肾益精的食物，如枸杞子、菟丝子、覆盆子、桑葚子等；同时多做一些补肾强身的动作，如按摩耳朵、站桩、搓脚心等。张教授告诫，生育是男女双方的事，不可以随便埋怨女方，要真正做到琴瑟相和，阴阳调和，阴静海满而去血，阳动应合而泄精，二者通和，才能成功孕育。另外，张瑞教授还提醒，若夫妻体型肥胖或体内毒素较多，建议适当辟谷排毒，以增强生育能力和生育质量。