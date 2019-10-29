美国四大学会联合倡议
五岁前少喝风味牛奶
李 爽
受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 朱 毅
近日，美国心脏协会联合美国营养学会、美国儿童牙科学会、美国儿科学会针对母乳、婴儿配方奶粉、水和纯牛奶，并基于年龄（从出生到5岁）列出了一系列饮品的饮用建议。
建议指出，0~6个月的婴儿只需要母乳或婴儿配方奶粉；6~12个月，除了母乳或婴儿配方奶粉外，要添加辅食，此时应给宝宝少量饮用水，进餐时啜饮几口即可。1岁以下儿童最好不要喝果汁；12~24个月，推荐全脂牛奶和普通饮用水。少量的100%纯果汁是可以的，但如果能吃一小块真正的水果更好；2~5岁，牛奶和水是首选饮品，应避免饮用风味牛奶、植物性/非乳制饮品、含咖啡因饮料、含糖及低热量甜味饮料。
根据建议内容，《生命时报》记者采访了中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅，她表示，建议内容有很重要的参考意义。比如，1岁以下不喝果汁，即便1岁后也应限量喝，这对于孩子从小养成清淡的饮食习惯很关键。此外，一些家长认为植物性乳制品比较健康，这也是个误区。以市面一款常见的豆奶为例，其配料是水、大豆和白砂糖，有的在此基础上添加了食用盐、乳粉等调节口味和口感，其实含糖量远远超标了。有些孩子还喜欢喝椰奶，觉得有椰子的香味，其实椰奶是椰汁的另一种叫法，并非椰汁和牛奶的混合，里面添加了白砂糖及食品添加剂。花生奶、杏仁奶、燕麦奶等也都是放了添加糖的，不能替代牛奶。这些甜甜的乳饮料如果经常饮用会导致龋齿，影响食欲。如果孩子不太爱喝牛奶，可以用酸奶替代，或者少量摄入滤掉豆渣的豆浆。▲
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