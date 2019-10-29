天冷风寒  如何保护膝关节

膝关节是人体中最容易出毛病的关节，膝关节的任务繁重，营养又相对较差，所以在人体所有的关节中，膝关节劳损和运动伤发病率都排在首位。膝关节疼痛在各个年龄段的人群中都比较常见，同样是膝关节疼痛，发生在不同的年龄表示的意义却大不一样。

在15岁以前，膝关节处于发育阶段，青春期的生长痛多发在膝关节附近。15岁-30岁阶段，膝关节处于“完美状态”，运作起来可以说是不知疲倦。但是在30岁-40岁时，髌骨软骨产生了早期轻度磨损，会出现一次脆弱期，出现短期的膝关节酸痛，对膝关节的使用不能再随心所欲。

40岁-50岁期间，在走远路之后，膝关节内侧容易出现酸痛，用手轻揉之后会缓解。这个现象的到来提醒人们：该开始保养关节了。到了50岁以上，膝关节会感觉到明显疼痛，这是因为髌骨软骨的“使用寿命”已到，软骨全层磨损，关节炎已经产生。