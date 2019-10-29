医院人员晒林俊杰吊针：职业操守别败给追星冲动

医务人员当然也有追星的自由，但别以丧失职业操守的方式追。

前有酒店拍卖莫文蔚“余温房”，如今又有医院工作人员展示林俊杰用过的“留置针”。

10月26日晚，歌手林俊杰在江苏镇江市举办演唱会，次日，名为“林俊杰的吊水针头被出售”的话题引爆网络。当晚，镇江当地多个部门就此事展开调查。28日零点，镇江市第一人民医院发布通报称，事件起因系医院工作人员追星，在林俊杰先生离开后拍摄相关视频照片并发至朋友圈，被他人转载利用，称售卖林俊杰先生所用医疗用品。经核查，无医疗废弃物流失，涉事工作人员已停职。

28日上午，林俊杰经纪公司也做出回应，表示对极个别工作人员无视职业操守、泄露信息的行为深表遗憾，呼吁抵制侵犯艺人隐私、扰乱公共秩序的行为。

尽管医院通报将炒作“售卖林俊杰用过的针头”传闻的责任推给了社会人员，但不可否认的是，该院医务人员至少参与了林俊杰所用的吊水针头、输液包等医疗用品的收集与展示，包括林俊杰吊水的药单也被展示了出来。而根据网传视频，林俊杰躺过的病床也被个别医护人员轮流“躺”了一遍，周围有数名工作人员围观和拍摄。

就这些情节看，涉事医院工作人员的专业性、严肃性俨然已被抛之脑后。某种程度上，该院医务人员利用职务之便追星，是这起事件的乱源。

医务人员当然有追星的自由，只要不违反法律和道德即可，但追星也要划清边界、要分场合。在工作时间内，特别是为明星提供医疗服务时，不该因为追星而影响医疗服务的专业流程，做出违规行为。

不仅医务人员如此，其他职业也是如此，如警察和安保人员平时也可以追星，但在演出现场却不能。假如他们也争着与明星合影或索要签名，现场秩序就会发生混乱。

职业精神对社会的重要性不言而喻。在医疗领域，几十年坚守平凡岗位，不因外界影响而改变初衷的医务人员大有人在，这便是职业精神的体现。相反，倘若明星就医，就因为被公众熟识、喜欢，隐私信息甚至是用过的医疗用品随时可能被展示转卖，那恐怕医院会成为明星八卦“集散地”，其公共服务性、专业性也将受到挑战。

虽然在患者隐私保护不力问题外，该院部分医务人员的职业精神失守带来的实际后果，未必有那么严重，但跳出个案看，医务人员职业伦理失守现象的隐患需要警惕：若职业精神败给了利益，各种不当的逐利行为就可能出现，吃回扣、倒卖患者信息等行为就会发生；若职业精神败给了侥幸心理，医疗规则就会失守，医疗风险就会大增；若职业精神败给了追星狂热，那就可能扰乱正常医疗服务秩序，带来破窗效应。

如今事情业已发生，该院既要严肃处理涉事医务人员，但更需立足长远，在医院内强化职业操守教育，使所有医务人员在面对明星和其他更大诱惑时，都能够始终保持职业精神，确保正常的医疗秩序不受任何外部因素影响。

□罗志华（医生）