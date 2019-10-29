脑瘤有五类，表现不一样

脑肿瘤会引起身体和精神症状，有些可能是相当普遍的，如头痛、视力问题和情绪变化，癫痫发作和人格改变也可能提示有脑肿瘤。而根据脑瘤的类型、位置和分期，症状会有些不同。

脑膜瘤。大约1/3的原发性脑肿瘤是脑膜瘤。它们通常是良性的，生长缓慢。脑膜瘤从覆盖大脑和脊髓的组织中生长出来，并对这些区域造成压力。脑膜瘤在儿童中很罕见，在 60 岁以上的妇女中最常见。脑膜瘤的症状包括：头痛、手臂或腿力量虚弱、癫痫发作、人格改变和视力问题。

胶质母细胞瘤。胶质母细胞瘤是恶性肿瘤，它生长速度快，需要更密集的治疗。根据美国脑肿瘤协会的说法，医疗机构根据肿瘤所含细胞的异常程度对肿瘤进行分级。1级肿瘤的恶性程度最低，4级肿瘤的恶性程度最高。胶质母细胞瘤是4级肿瘤。胶质母细胞瘤会对大脑造成压力，它的症状包括：恶心呕吐、头痛（早上尤为强烈）、身体多个部位（如臂部、腿部或面部）虚弱、平衡困难、记忆力问题和癫痫发作。

星形细胞瘤。星形胶质细胞是大脑的组成部分，其发生异常生长后会发展为星形细胞瘤，范围从1级到4级不等。星形细胞瘤的一些早期症状包括：头痛、记忆力丧失、癫痫发作和行为改变。

颅咽管瘤。颅咽管瘤是靠近脑垂体的良性肿瘤，常见于儿童。这种肿瘤会对脑垂体和视神经束（视神经的延伸部分）施加压力。颅咽管瘤的症状包括：发育迟缓、肥胖、因视神经肿胀引起的视力问题、激素分泌功能紊乱。

垂体瘤。垂体瘤在脑垂体中形成，影响激素水平。它在女性中更常见，占所有原发性脑肿瘤的9%~12%。这种肿瘤的生长速度缓慢，但较大的肿瘤会对周围的大脑区域造成压力。其症状包括：头痛、视力问题、行为改变等。另外，垂体瘤会分泌脑垂体激素并引起额外的症状。▲