脑瘤有五类，表现不一样
北京中医药大学第三附属医院针灸微创肿瘤科副主任医师 赵鹏程
脑肿瘤会引起身体和精神症状，有些可能是相当普遍的，如头痛、视力问题和情绪变化，癫痫发作和人格改变也可能提示有脑肿瘤。而根据脑瘤的类型、位置和分期，症状会有些不同。
脑膜瘤。大约1/3的原发性脑肿瘤是脑膜瘤。它们通常是良性的，生长缓慢。脑膜瘤从覆盖大脑和脊髓的组织中生长出来，并对这些区域造成压力。脑膜瘤在儿童中很罕见，在 60 岁以上的妇女中最常见。脑膜瘤的症状包括：头痛、手臂或腿力量虚弱、癫痫发作、人格改变和视力问题。
胶质母细胞瘤。胶质母细胞瘤是恶性肿瘤，它生长速度快，需要更密集的治疗。根据美国脑肿瘤协会的说法，医疗机构根据肿瘤所含细胞的异常程度对肿瘤进行分级。1级肿瘤的恶性程度最低，4级肿瘤的恶性程度最高。胶质母细胞瘤是4级肿瘤。胶质母细胞瘤会对大脑造成压力，它的症状包括：恶心呕吐、头痛（早上尤为强烈）、身体多个部位（如臂部、腿部或面部）虚弱、平衡困难、记忆力问题和癫痫发作。
星形细胞瘤。星形胶质细胞是大脑的组成部分，其发生异常生长后会发展为星形细胞瘤，范围从1级到4级不等。星形细胞瘤的一些早期症状包括：头痛、记忆力丧失、癫痫发作和行为改变。
颅咽管瘤。颅咽管瘤是靠近脑垂体的良性肿瘤，常见于儿童。这种肿瘤会对脑垂体和视神经束（视神经的延伸部分）施加压力。颅咽管瘤的症状包括：发育迟缓、肥胖、因视神经肿胀引起的视力问题、激素分泌功能紊乱。
垂体瘤。垂体瘤在脑垂体中形成，影响激素水平。它在女性中更常见，占所有原发性脑肿瘤的9%~12%。这种肿瘤的生长速度缓慢，但较大的肿瘤会对周围的大脑区域造成压力。其症状包括：头痛、视力问题、行为改变等。另外，垂体瘤会分泌脑垂体激素并引起额外的症状。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn