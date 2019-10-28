1、什么是糖尿病？

糖尿病是由于遗传和环境因素相互作用，引起胰岛素绝对或相对分泌不足以及靶组织细胞对胰岛素的敏感性降低，引起蛋白质、脂肪、水和电解质等一系列代谢紊乱综合症，其中高血糖为主要标志。

2、何谓胰岛素？

胰岛素是人体内唯一的一种能够直接降低血糖的激素。胰岛素的最主要功能是调节糖代谢，促进全身组织对糖的摄取、储存和利用。

3、何为血糖的正常波动？

一天之中，血糖的浓度不是一成不变的。一般规律为餐前血糖偏低，而餐后血糖偏高。但无论是餐前还是餐后，正常人的血糖浓度都保持在一定的范围内，变化的幅度不大。