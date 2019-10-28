医联与美国医学会杂志达成合作

10月26日，医联与美国医学会（AMA）旗下刊物美国医学会杂志（以下简称JAMA）签约仪式在京举行。JAMA主编Howard Bauchner教授、医联创始人兼CEO王仕锐、中国医学科学院肿瘤医院副院长蔡建强以及中国医学科学院肿瘤医院胰胃外科副主任赵东兵出席了签约仪式。

与签约仪式同步，医联与JAMA共同打造的“JAMA 抢鲜看”栏目已经在医联平台上线。“JAMA 抢鲜看”将结合国际、国内医学热点话题，选取JAMA及JAMA Network旗下子刊文章精粹、摘要，翻译成中文文献供国内的医生群体在线学习。“JAMA 抢鲜看”引进的学术内容覆盖了肿瘤、心血管、内科、外科、眼科、儿科、神经学等各临床重点领域，聚焦最新临床研究成果、前沿研究方法以及国际医学时政。

签约仪式现场，王仕锐表达了对“JAMA 抢鲜看”栏目的期许，与JAMA合作，就是希望能为国内广大的医生朋友们呈现权威、前沿的学术内容。“国内的医生群体有大量学术提升的需求，而英文原版的文献对部分医生来说仍有阅读上的困难，而‘JAMA 抢鲜看’将第一时间把原版内容翻译成中文文献，而且我们承诺免费为医生朋友们提供这项长期的内容服务。同时，我们也希望双方的合作能吸引更多高水平的中国医学研究者将优秀的医学科研成果投递到‘JAMA 家族’刊物，从而推动促进医学领域科研的进步与发展。”

Howard Bauchner教授表示：“学术交流始终是医联平台深受中国医生欢迎的重要理由，所以JAMA选择与医联建立在内容层面的合作也在情理之中。中国的互联网医疗发展地很好，JAMA也很希望尝试通过这类创新平台让更多的中国目标读者看到JAMA的优质学术论文，让他们有所收获，医联无疑是个很好的合作伙伴。”

而此次医联与JAMA的合作，蔡建强教授认为，对于中国的医生、医疗学术圈都是具有里程碑式的历史意义。蔡教授表示，“目前中国无论是医疗技术、药品器械、学术研究，很多都是向国外学习。好的学术杂志能起到教育作用，能够把握最尖端的技术为患者服务，用正确的医疗思想来指导医疗实践。JAMA和医联的联合，一定会对中国医疗环境的改变起到非常重要的作用，对我们的医疗教育有帮助。”