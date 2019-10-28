宣璐响应世界心脏日挑战高抬腿 传递满分正能量

今年9.29世界心脏日的主题是“将心比心，人人都是心脏英雄”，为了让更多人对心脏病的危险因素有深刻认识，使更多的人免受心血管疾病的困扰，焕发心脏活力。在世界心脏日来临之际，人民健康网·人民好医生响应世界心脏联盟号召，在抖音平台发起30个高抬腿挑战，呼吁大家在跳跃中感受心跳，培养每天30分钟的运动习惯。

演员宣璐积极响应公益号召参加活动，她表示，希望每个人都能重视心脏的健康，并表示会不遗余力的为公益事业奉献自己的力量。

作为演员，宣璐一直非常关注公益事业，也多次参与公益活动，比如，近期参与的由爱德基金会和联合国难民署发起的“光背后的女孩”追光行动，号召大家关注难民女童群体。参与由水滴公益发起的“111小善日”公益活动，希望以此呼吁大家关注公益行列，助力中国公益发展，共同传递爱与温暖。此前，还参与过“千里西藏助学行”公益活动，为改善孩子们的学习环境献出自己的力量，通过义卖自己的闲置物品获得善款，用于西藏南木林县米如村希望小学的建造，让孩子们得到更良好的教育条件。