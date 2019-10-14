热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2019世界心脏日：专家与明星共同挑战发声，焕发心脏新活力

2019年10月14日10:10 来源：人民网-人民健康网

随着人们生活水平的不断提高，心脑血管疾病已成为危害人类健康的头号杀手。据国家心血管病中心《中国心血管病报告2017》推算，我国心血管病患病人数已达2.9亿。目前心血管病死亡占居民疾病死亡构成40%以上，居首位。世界心脏联盟将每年9月最后一周的星期日定为“世界心脏日”, 希望通过在世界范围内宣传有关心脏健康的知识，来呼吁公众关注心脏健康，改善生活方式，掌握急救技能，重视心血管健康指数。

今年9.29世界心脏日的主题是“将心比心，人人都是心脏英雄”，为了让更多人对心脏病的危险因素有深刻认识，使更多的人免受心血管疾病的困扰，焕发心脏活力。在世界心脏日来临之际，人民健康网·人民好医生响应世界心脏联盟号召，在抖音平台发起30个高抬腿挑战，呼吁大家在跳跃中感受心跳，培养每天30分钟的运动习惯。

新生代实力演员郑合惠子、云梦师姐宣璐、歌手弦子、前央视主持人李小萌、青年演员王宫良等多名艺人接连在抖音上接受挑战，呼吁广大网友关爱心脏健康，力求能够最大程度地传播健康知识；阜外医院心外ICU中心主任张海涛、北京大学人民医院心脏中心副教授丁荣晶、北京同仁医院心血管内科葛兴大夫、广医附一院康复科副主任医师沈彤、北京中医药大学东方医院推拿理疗科医生原山等多位医学专家，也纷纷为大家传授保护心脏的权威方法。

此次30个高抬腿挑战，还有很多抖音网友自发参与，热情高涨，纷纷在活动页面中留言表示：“希望这样有意义的活动多举办，其实年轻人也特别需要健康养生的知识”；“看到自己喜欢的偶像都参加挑战了，我也要积极向上，动起来”；“满满的正能量，我要健康的心脏，阳光的生活”等。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn