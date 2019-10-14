2019世界心脏日：专家与明星共同挑战发声，焕发心脏新活力

随着人们生活水平的不断提高，心脑血管疾病已成为危害人类健康的头号杀手。据国家心血管病中心《中国心血管病报告2017》推算，我国心血管病患病人数已达2.9亿。目前心血管病死亡占居民疾病死亡构成40%以上，居首位。世界心脏联盟将每年9月最后一周的星期日定为“世界心脏日”, 希望通过在世界范围内宣传有关心脏健康的知识，来呼吁公众关注心脏健康，改善生活方式，掌握急救技能，重视心血管健康指数。

今年9.29世界心脏日的主题是“将心比心，人人都是心脏英雄”，为了让更多人对心脏病的危险因素有深刻认识，使更多的人免受心血管疾病的困扰，焕发心脏活力。在世界心脏日来临之际，人民健康网·人民好医生响应世界心脏联盟号召，在抖音平台发起30个高抬腿挑战，呼吁大家在跳跃中感受心跳，培养每天30分钟的运动习惯。

新生代实力演员郑合惠子、云梦师姐宣璐、歌手弦子、前央视主持人李小萌、青年演员王宫良等多名艺人接连在抖音上接受挑战，呼吁广大网友关爱心脏健康，力求能够最大程度地传播健康知识；阜外医院心外ICU中心主任张海涛、北京大学人民医院心脏中心副教授丁荣晶、北京同仁医院心血管内科葛兴大夫、广医附一院康复科副主任医师沈彤、北京中医药大学东方医院推拿理疗科医生原山等多位医学专家，也纷纷为大家传授保护心脏的权威方法。

此次30个高抬腿挑战，还有很多抖音网友自发参与，热情高涨，纷纷在活动页面中留言表示：“希望这样有意义的活动多举办，其实年轻人也特别需要健康养生的知识”；“看到自己喜欢的偶像都参加挑战了，我也要积极向上，动起来”；“满满的正能量，我要健康的心脏，阳光的生活”等。