京大医院在京开业 专注中医和女性健康
10月27日，北京京大医院在京正式开业。据悉，今天的北京京大医院，是一家以中医女性健康为主导，集合多位国医大师、中医泰斗，结合现代医学，集预防、保健、治疗、研究、康复于一体的专家型综合医疗机构。
据了解，从2019年8月开始， “中医青年领军人物”夏梦院长携医院全员，对原京大医院进行了全面升级改造。
北京京大医院夏梦
在剪彩仪式之前，北京京大医院院长夏梦医生为到场嘉宾细致介绍了北京京大医院的理念和医疗特色。据她介绍，“以女性健康撬动全民健康”是北京京大医院的初衷和理念，医院科室齐全，具有国内先进中医诊疗水平的中医科，是京大医院的王牌科室，含中医妇科、中医特需全科、中医皮肤科、中医传统理疗科、中医产后康复科、中医乳腺保健科、中医小儿推拿科七大中医科室，另外还有专家云集的西医妇科、内科、口腔科、超声影像科、检验科等，为患者的生命全周期提供一站式健康管理服务。
剪彩仪式
据介绍，北京京大医院还特别设立了对接海外顶级医院的海外医疗部，第一家海外战略合作机构为美国芮培优生优育医疗集团，开业仪式上，美国芮培优生优育医疗集团亚洲区总裁罗伯特?迪恩表示，未来要结合中医的优势，在中国更好地开展优生优育医疗服务。
据悉，在当天开业仪式上，同时进行了“十大名医工作站”成立及合作机构入驻的揭牌典礼。
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