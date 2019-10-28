秋冬季节是心血管疾病的多发季节。心血管病患者自秋季起就开始增加，特别是在降温幅度大的日子里，冠心病患者和有高脂血症、高血压、糖尿病等冠心病危险因素者尤其要多加注意。这是因为突然降临的寒冷刺激会使肾上腺素分泌增多，导致血管收缩、血压上升，心脏负担加重，诱发冠脉痉挛。有高血压、动脉硬化等心血管基础疾病的患者，血管往往存在不同程度的狭窄，受寒冷刺激后，会使原有病变的血管缺血、缺氧加重，甚至引发急性心肌梗死。过度劳累、吸烟、情绪激动、饱餐（尤其是脂肪餐）、不规律服药或不定期检测血压等因素，也会增加患病概率。

因此专家提醒，秋冬养生更要养成良好的生活习惯，预防心血管疾病的发生和恶化。为此，要做到以下几点：

充分认识疾病 要对自己所患疾病有充分认识，避免思想上的轻“敌”，积极治疗心脏原发疾病，坚持自测血压、严格健康膳食。同时，要定期检查心电图和血压，及时调整治疗方案。

了解天气情况 要重视和了解天气情况，及时收听气象预报，以便能随时增减衣物。

早发现早治疗 一旦发生20分钟不缓解的胸痛，要尽早呼叫120到医院救治。一些心血管病在发作之前是会有预兆的，如心梗发作前会有胸闷、暂时心绞痛的症状，出现这些先兆时就该提高警惕，及时就医处理。

健康膳食摄入 日常饮食中，注意多摄入含蛋白质、镁、钙丰富的食物以及蔬菜水果，日间多喝淡茶，尤其是帝泊洱（普洱茶珍），对心脏有保健作用。

控制情绪 冬天万物萧瑟，人们的情绪也会有所影响和波动。提醒大家保持科学的生活规律、避免情绪失控。做到“既来之，则安之”，乐观对待疾病和生活中的波折、打击，保持情绪稳定，才可尽快康复或减少疾病发作。

适度运动锻炼 心脏病患者平时还是需要多做一些适当的有氧运动，强健身体。例如爬山、跳跳广场舞等，运动时要以自己身体舒适、心情愉悦为度，同时更要注意保暖。

目前心肌梗死的发病年轻化趋势越来越明显，大多患者是以突发性心梗为首发表现被紧急送院抢救。在冠脉造影中呈现的特点是，单支血管完全闭塞，但其他血管都正常，闭塞部分是以血栓负荷重为特征。

急性心肌梗死可防、可救，但救治的关键就是尽可能争分夺秒、快速开通血管。这一方面要尽快就诊和确定诊断，另一方面是尽快实现再灌注治疗。心梗的再灌注治疗中，直接PCI（经皮冠状动脉介入治疗）是很有效的方法。但我国在现阶段很多医院还不具备24小时即刻PCI的条件，因此溶栓治疗还是大多数医院选择的最有效、快速的开通血管的方法。目前国家Ⅰ类生物特异性溶栓新药普佑克完成了大样本安全性有效性的临床研究，得到了专家一致认可，已经进入最新的治疗指南，未来执行新医保后将救治更多的心梗患者。高效溶栓药物可以大大提升心梗的救治效率，减少未来并发症的发生。