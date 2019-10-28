愿孩子们都有一双明亮清晰的眼睛

编者按

据2018年国家卫生健康委员会统计，我国近视患病人数超过4.5亿人，居世界首位；儿童青少年近视检出率高达40%~72%，近视防控问题已日益严峻。近日，国家卫健委发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》。为此，我们《健康周刊》特别专访了解放军第三医学中心眼科主任医师吴志鸿，就《指南》和青少年如何防控近视等相关问题答疑解惑。

吴志鸿指出，近距离用眼过度、电子产品的过度使用等不良用眼习惯，是导致儿童青少年近视高发的主要因素，《指南》特别强调了每天两小时的户外运动对近视的防控作用。吴志鸿建议，要科学合理矫正近视眼，目前有角膜塑形镜片、每日使用低剂量阿托品、角膜塑形术、双眼合像法等多种矫正方法，不能一味依赖近视眼镜。此外，家长要每半年带孩子做一次视力筛查，教育儿童青少年注意用眼卫生、饮食均衡营养、保证充足户外活动，培养建立爱眼护眼的良好习惯，树立“每个人都是自身健康第一责任人”的自觉意识。

据2018年国家卫生健康委员会统计，我国近视患病人数超过4.5亿人，居世界首位；儿童青少年近视检出率高达40%~72%，近视防控问题已日益严峻。最近，国家卫健委发布了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》（以下简称《指南》），对开展儿童青少年近视防控工作、提高儿童青少年近视防控技术能力，有了更科学规范的指导。为此，中国妇女报·中国妇女网记者专访了解放军第三医学中心眼科主任医师吴志鸿，就青少年如何防控近视等相关问题答疑解惑。

儿童青少年近视发病率高，近距离用眼过度是主因

吴志鸿说，用眼不当是当前青少年近视的主要因素。他介绍，近视的成因很复杂，主要有以下几方面因素：

一是遗传因素，绝大多数近视是在遗传的基础上受环境影响而发生的。只有少数先天性近视主要由遗传因素决定，这类近视人数较少，约占近视总人数的5%，近视度数往往很高。高度近视常染色体会隐性遗传，若父母均为高度近视者，其子女100%为高度近视；带有致病基因而不表现为患病的称为杂合子，与高度近视病人婚配的子女有50%的可能发生高度近视；两个杂合子婚配的子女发生高度近视的可能性为25%.

二是环境因素，主要是近距离用眼过度等不良用眼习惯所引起的。长时间近距离用眼，会使睫状肌发生痉挛，丧失了正常灵活性，视远时不能充分松弛，即形成了假性近视。如果长期发展下去，眼外肌对眼球的压迫和眼内压力的改变使眼轴变长成为真性近视。导致近距离用眼的外因常为照明不足、亮度对比不好和读写习惯不良等，为了看清字体都要把书本拿近。看近必然引起近反射，其中过度调节可成为假性近视；过度集合时，眼外肌对眼球的压迫又有可能导致真性近视。故长期看近，是形成近视的主要原因。

三是饮食因素，饮食结构的不合理可诱发近视。青少年在发育过程中，营养缺乏或偏食都可使蛋白质和维生素摄入不足，以及维生素A、维生素B1、维生素B2的缺乏也是形成近视的诱发因素。

吴志鸿认为，尽管近视眼成因复杂多样，但是大部分儿童青少年近视，要么是看电子产品过度，要么就是用眼不当，或者视力疲劳导致。与上述情况相对应的，就是儿童、青少年静态活动时间越来越长，睡眠时间越来越少，日间户外活动时间也越来越少。

吴志鸿表示，近视发病率增高也与现代生活方式的变化密切相关。比如，学生的学习时间延长了，学业负担增加了，这导致近距离用眼量的增加；另外，电子产品、电子媒介的快速普及，电子产品的过度使用，也都容易使眼睛疲劳。

近视需要科学合理矫正，不能一味依赖眼镜

近视矫正有很多方法，为什么儿童青少年近视现象还逐年攀升呢？吴志鸿说，很多家长为图省事选择配一副眼镜，使孩子远视力提高到0.8～1.0，但大多数时间孩子仍然在看近，导致度数进一步快速加深，不得不配更高度数的眼镜，走上了一条恶性循环的道路。

吴志鸿表示，《指南》从近视防控基本知识、近视防控适宜技术等几个方面都做了很好诠释，让每个人对近视眼都有了更深理解，一旦孩子患上近视，就不会只一味依赖近视眼镜，而是进行更合理规范的矫正。

吴志鸿认为，目前矫正近视眼的方法有很多，有配戴框架眼镜和角膜塑形镜片、每日使用低剂量阿托品（0.01%）、角膜塑形术等，均可有效减缓青少年的近视进展。

另外，我国屈光学泰斗徐广第教授提出的双眼合像法防治近视，也是目前国内眼科学界普遍认可的最先进防治近视的方法。根据视觉生理的理论，双眼合像法用近处的合像视标模拟看远，可以在近环境中防治近视，不仅可使假性近视的远视力提高，而且眼调节确实放松，其放松的过程与看远和远雾视法基本相同，与用阿托品后放松调节的度数相比可达76%。

用双眼合像法，有在近环境中治疗假性近视和预防近视发生的作用。这种治疗形式比较活泼，主要是通过“看电视、治近视”的治疗形式，让使用者在视频往复引导下，在近距离模拟视远环境，有效调节眼部睫状肌、眼内外肌的联合运动，逐步恢复睫状肌、眼内外肌的弹性和眼部的视神经功能、屈光系统功能，从而使平行光线能清晰地在视网膜上成像，用于近视的防治和废用性弱视的治疗。该形式具备学习、治疗、娱乐三大特点，最关键的是学生能够坚持使用。

吴志鸿强调，一旦变成了真近视眼，就没有绝对的医疗方法能够让近视痊愈，只能是缓解近视，或者不再加深近视度数，所以防控近视眼很重要。

户外运动一天需保证两小时，每个人都是自身健康第一责任人

吴志鸿说，《指南》中对防控近视适宜技术有了明确规定， 其中把“增加日间户外活动”作为推荐技术。强调校内校外的日间户外活动要达到两个小时，校内校外各一个小时。吴志鸿指出，户外运动对防控近视尤其重要，要强化户外活动和体育锻炼。多项随机对照干预实验已证明，户外活动对近视的发生和进展起到保护作用，即使在走廊和树荫下，也有很好的近视防控作用。

除了保障每日户外活动要达到两个小时，培养健康用眼行为也很重要。《指南》中提到：个体、家庭和学校应当积极培养“每个人都是自身健康第一责任人”的意识，主动学习掌握眼健康知识和技能；父母和监护人要了解科学用眼、护眼知识，以身作则，强化户外活动和体育锻炼，减轻学生学业负担；培养和督促儿童青少年养成良好的用眼卫生习惯，使其建立爱眼护眼行为。

吴志鸿认为，讲卫生要从日常生活中坚持，儿童青少年都要有自己的专用脸盆和毛巾，勤洗手，千万不要用脏手揉眼睛。如果眼睛不舒服，先把手洗干净，然后闭上眼睛，轻轻按一按。有异物时，也不要用手揉眼睛，应先闭上眼睛，等到眼泪大量流出时，再睁开眼睛眨几下，多数情况下，泪水会将异物冲洗出来。

此外，吴志鸿强调，家长要定期带孩子做视力筛查，建议儿童青少年每半年都做一次筛查，及时监测视力，如有变化，应该及时科学合理地矫正。在饮食方面，要保证全面营养，不要让孩子过分偏食，要营养均衡，少吃甜食。

吴志鸿说，《指南》的出台对防控近视具有非常重要影响，培养儿童青少年养成良好的用眼卫生习惯，使其建立爱眼护眼行为，是一件需长期系统坚持的事情。只有做好预防，合理控制，才能拥有更好的视觉质量，愿每一位儿童青少年都能有一双明亮清晰的眼睛。