人比猴聪明，因为能储存脂肪

“瘦猴”一词虽是对“瘦人”的戏称，但都是灵长类动物，为何猴子比人瘦？英国《基因组生物学与进化》杂志刊登的一项新研究揭示了“人类发胖”的真正奥秘，是因为脂肪细胞内部DNA使用方式不同。换句话说就是，人类储存脂肪的本领让我们变得更聪明。

为揭开“人类为何成为了肥胖型灵长类”这一不解之谜，美国杜克大学生物学博士后戴维·斯温·伦茨与生物学家格雷格·雷伊博士对人类、黑猩猩和恒河猴的脂肪样本展开对比分析。研究人员对各个物种的基因组进行了扫描，并观察该物种脂肪细胞DNA的具体使用情况。结果显示，虽然黑猩猩与早期人类的DNA序列几乎相同，但在黑猩猩身上很容易找到的780个DNA区域在人类身上几乎处于“封存”状态。这一差异导致人体将负责储存能量的白色脂肪（坏脂肪）转化成负责消耗能量的棕色脂肪（好脂肪）的能力显著下降。由于棕色脂肪较少，人体必然会越来越胖。具体来说，人类体脂的健康范围是14%~31%，而其他灵长类动物的体脂含量还不到9%。与猴子相比，哪怕是8块腹肌凸显的型男，也无疑是“胖子”。

伦茨博士表示，体内脂肪储存差异并非一定是坏事，因为白色脂肪有助于满足大脑的能量需求，让人类变得越来越聪明。自从600万~800万年前黑猩猩与人类“分家”之后，人类祖先脑容量增加了三倍。正是因为大脑直线上升的能量需求得到了满足，人类才凸显了自己的生存优势。（王兴旺）