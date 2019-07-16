热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

人比猴聪明，因为能储存脂肪

2019年07月16日15:32 来源：人民网-生命时报

“瘦猴”一词虽是对“瘦人”的戏称，但都是灵长类动物，为何猴子比人瘦？英国《基因组生物学与进化》杂志刊登的一项新研究揭示了“人类发胖”的真正奥秘，是因为脂肪细胞内部DNA使用方式不同。换句话说就是，人类储存脂肪的本领让我们变得更聪明。

为揭开“人类为何成为了肥胖型灵长类”这一不解之谜，美国杜克大学生物学博士后戴维·斯温·伦茨与生物学家格雷格·雷伊博士对人类、黑猩猩和恒河猴的脂肪样本展开对比分析。研究人员对各个物种的基因组进行了扫描，并观察该物种脂肪细胞DNA的具体使用情况。结果显示，虽然黑猩猩与早期人类的DNA序列几乎相同，但在黑猩猩身上很容易找到的780个DNA区域在人类身上几乎处于“封存”状态。这一差异导致人体将负责储存能量的白色脂肪（坏脂肪）转化成负责消耗能量的棕色脂肪（好脂肪）的能力显著下降。由于棕色脂肪较少，人体必然会越来越胖。具体来说，人类体脂的健康范围是14%~31%，而其他灵长类动物的体脂含量还不到9%。与猴子相比，哪怕是8块腹肌凸显的型男，也无疑是“胖子”。

伦茨博士表示，体内脂肪储存差异并非一定是坏事，因为白色脂肪有助于满足大脑的能量需求，让人类变得越来越聪明。自从600万~800万年前黑猩猩与人类“分家”之后，人类祖先脑容量增加了三倍。正是因为大脑直线上升的能量需求得到了满足，人类才凸显了自己的生存优势。（王兴旺）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn