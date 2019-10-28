国学大师钱穆的养生妙招

钱穆先生，是我国著名历史学家、思想家和教育家，曾为故宫博物院特聘研究员，有“中国最后一位国学宗师”之称。追溯其家族历史，祖父37岁就病故，父亲仅活到41岁，长兄亦英年早逝，“三代不寿”的隐痛，让钱穆感慨“人生不寿乃一大罪恶””。从此开始奋发图强，立志养生，最终安享了96岁高寿。那么，他都有哪些与众不同的养生妙招？

运动炼体身康健。日常生活中，钱穆十分注重通过各种方式的运动和锻炼来强身健体。每天一大早，打太极是他数十年如一日从不间断的必做之事。太极讲求“神形合一”、“内外兼修”，能增强免疫力，有效抵抗疾病，经常练习会起到身心俱养的作用。另外，钱穆也有静坐的习惯，不仅闲暇时间坚持不懈，就是平时坐车、散步，也能将息念之功照做不误。

读书明志学高深。通过“独立苦学、外绝声华、内无假借”般的勤学苦读，钱穆终于找到了打开知识大门的钥匙，也成功步入国学殿堂。不仅成就了一生挚爱的事业，也在思索和治学中对人生有了比常人更为深刻的感悟和体验。南宋诗人陆游曾道：“读书有味身忘老，病须书卷作良医。”而钱穆自己也说：“我不敢认为自己对学问上有成就，我只感得在此茫茫学海中，觅得了我自己，回归到我自己，而使我有一安身立命之处”。

山水怡情胸宽广。作为一代国学大师，钱穆对人与自然和谐相处即“天人合一”思想，有自己独到的见解。这也集中体现在他喜欢游山玩水，寄情郊野之上。平时，一有闲暇，他总喜欢到四处游玩，祖国大江南北的好多景点，都留下他的足迹。美丽的大自然，让他在开阔视野、陶冶性情的同时，变得胸襟宽广、性格开朗，从而非常有助于忘却生活中的烦恼和忧伤。他曾不止一次谈到：“游历如读史、尤其如读一部活历史”；“读书游山，用功皆在一心”。

恩爱舒心家和睦。钱穆一生经历了三次婚姻。不幸的是，原配夫人早年去世，二婚妻子也因战乱离散。万幸的是，当他只身一人入港定居后，遇到了体贴的三婚夫人胡美琦。两人志同道合，高度默契。和睦幸福的家庭生活，无疑对其安享晚年起到了不可替代的重要作用。无论什么情况下，他们都能相濡以沫，恩爱如初，也共同经历着近半个世纪人生的风风雨雨。

雅趣养性乐无穷。为了缓解繁重的工作学习所带来的紧张和疲乏，钱穆还特意为自己培养了大量的雅致和兴趣，用以修身养性。

一是下围棋。围棋既能消遣娱乐，也能训练思维，所以乐此不疲。

二是养花种草。说到花草的怡神养性之功效，清代医学家吴尚曾说：“七情之病也，看花解闷，听曲消愁，有胜于服药者矣。”其实，单就每天必做的浇水、施肥、修剪等事，本身就是一种再好不过的锻炼方式，对健康非常有益。

三是喜喝下午茶。此茶多为红茶，不仅有助于强健骨骼，也能对流感、心梗等病症有明显的预防和治疗作用。

四是吹箫笛。钱穆爱好音乐，尤其对箫笛有浓厚的兴趣。如他自己所言：“好吹箫，遇孤寂，辄以箫自遣，其声乌乌然，如别有一境，离躯壳游霄壤间，实为生平一大乐事。”