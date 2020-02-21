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小店复工防疫有妙招

杨天悦

2020年02月21日11:43 来源：北京日报

昨天上午，京天红炸糕虎坊桥店在窗口外摆出桌子保持距离，使用吊篮“荡秋千”的方式交货，减少接触，防范病毒传播。本报记者 邓伟摄

本报讯（实习记者 杨天悦）随着各企业复工复产，最近一段时间，京城街边的小店逐渐热闹起来，不少小店为防控疫情想出的妙招，也吸引了许多路人的眼球。

自2月14日复工以来，虎坊桥的京天红炸糕店的售货窗口前，一个用绳子吊起来的塑料餐盒就开始用“荡秋千”的方式来来回回为顾客送上新鲜出炉的炸糕。“为了保障顾客和店员的安全，想出来这么个招儿，让顾客实现无接触购买。”店里工作人员说。

京天红炸糕是京城里有名的小吃，平日里来买炸糕的人总要排成长队。重新开业后为了防止顾客排队扎堆儿，店里工作人员还特意在柜台前的空地上划上间隔1米的排队线。“距离不一定会产生美，但至少很安全”的标语，也让许多市民感到有趣和亲切。疫情期间，京天红还特意推出8角钱一个的白面馒头，方便附近居民和食客购买。

位于安定门分司厅胡同的鼓楼馒头店也是远近闻名的街边小店，自打8日复工以来，店里也别出心裁地想出零接触购买的防疫妙招。只见一块木板搭在售货窗口和店外围栏之间，售货员轻轻一推，一袋装好的馒头就“坐滑梯”来到木板这头儿消费者的面前。

“店里推荐扫码付款，买东西就用隔空喊话。店员还有一个长柄大勺子，如果有老年人不方便用手机付款，就把现金放在勺子里，实现全程无接触。”一名消费者说，店里这个办法确保了消费者和店员之间保持两米的安全距离，并且全程无接触，感到十分安心。

(责编：李轶群、许晓华)


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