第十届中国健康管理与健康保险高层论坛在京举办

10月24日至25日，第十届中国健康管理与健康保险高层论坛在北京举行，本届论坛由中国医师协会主办，主题是迎接健康管理与健康保险事业发展机遇，助力推进“健康中国行动”，探讨交流医疗健康、服务与商业健康保险的深度融合。论坛得到了国家卫生健康委员会、北京市顺义区政府、中国保险行业协会、中关村管委会、北京市健康保障协会等部门的大力支持，国家卫生健康委员会体制改革司梁万年司长、国家卫生健康委员会规划发展与信息化司 于世利副巡视员、沈阳市人民政府驻北京办事处孙鸿庆主任、中关村科技园区管理委员会产业发展促进处潘登副处长、北京市顺义区区委常委支现伟副区长、中国医师协会张雁灵会长、中国医师协会杨民副会长等领导出席，来自全国医学科研机构、医院、院校和相关企业的近400位人士参会。

“中国医师协会医师健康管理与医师健康保险专委会”第五届委员会选举会议

中国医师协会医师健康管理与医师健康保险专委会（简称：中国医师协会-HMO）与中国保险行业协会等机构开展战略合作，制定《重大疾病保险的疾病定义及使用规范》和《道路交通事故受伤人员诊疗指南》等政策文件，连续承办“中国健康管理与健康保险高层论坛”，初步形成了我国健康管理与健康保险跨界合作的格局。

中国医师协会-HMO第五届委员会选举会议合影

在本界高层论坛举办期间，中国医师协会-HMO顺利进行了第五届委员会选举会议，选举产生了新一届委员会和领导机构，韩小红当选为主任委员，张光、张群、洪海鸥、冯爱成、王鹏、吕富荣、马茂担任副主任委员，以及其他13名常委。

中国医师协会张雁灵会长为中国医师协会-HMO新任主委及副主委颁发了证书

中国医师协会-HMO未来将深入研究二者深度融合、两轮合力驱动问题，推动跨界健康产业合作，努力提供一个独特的医疗保障模式。新主任委员韩小红在致辞时介绍了新一届委员会的工作规划和目标，包括坚定目标，全力助推“健康中国行动”；健全机构，完善各级委员会组织建设；人才先行，打造“万名健康管理师”专业队伍；建立网络，开展全民健康和科普教育活动；统一系统，促进健康管理信息系统一体化；搭建平台，建立健康管理大数据中心；产业融合，强化健康管理综合贡献力；关爱女性，实施健康家庭规划；模式创新，推进健康保险业管理服务规范化；学科创新，探索与其它专科融合发展之路。

中国医师协会张雁灵会长致辞

中国医师协会-HMO新主任委员韩小红博士致辞

第十届中国健康管理与健康保险高层论坛的主论坛特邀了中国工程院院士孙燕、中国科学院院士高福、中国老年医学学会医养结合促进委员会会长杨庭树、中国精算师协会副会长王和、中国医师协会-HMO主任委员、慈铭体检创始人、韩博士医疗集团董事长韩小红、中国社会科学院保险与经济发展研究中心主任郭金龙、华兴资本集团执行董事伊丹等，就以信息技术和健康保险为“两轮驱动”，在健康大数据、精准健康管理以及医养结合、慢病防治等领域，构建数字化平台和行业标准，打造人才、管理系列工程，为“健康中国行动”做出更大贡献等方面，进行了深入的探讨和交流，理念融合，集思广益，形成共识。

中国医师协会副会长杨民、中国医师协会-HMO名誉主委胡波为关向东教授等专家颁发“健康管理中国-特别奖”

中国医师协会-HMO：要实实在在推进“健康中国行动”

通过本届高层论坛形成了三个建议和共识：助力“健康中国行动”启动全国健康管理下基层工程；“商业健康保险助力健康中国行动”；首部《肿瘤慢病管理》专家团体标准达成共识。

健康管理是通过健康信息采集、健康体检、健康评估、个性化服务、健康干预等手段持续加以改善的过程，其目的是调动个人和全社会的积极性，充分利用有限资源来达到最大的健康效果。健康管理能够抑制慢性疾病的发生与增长，从上游和源头解决国人健康问题，是实现中国健康梦最为有效的措施。而目前我国健康管理人才缺口巨大，为此，中国医师协会慢病专业委员会组织专家起草了指导建议。通过规范的教学、 严格的鉴定、动态的监管、持续的规范培训，不断地提升健康管理从业人员专业水平，培养一大批合格、优秀健康管理专业人才，这是实现健康管理学科发展、技术进步、行业壮大、产业发展的关键途径。

本届高层论坛，从影响健康因素的前端入手，从全民健康体检开始，研究疾病预防、健康管理、医养结合、健康保险等一系列问题，落实健康管理下基层。按照国家要求，各省整合健康体检大数据，来进行有效的慢病管理；与保险业合作来加强社会保险和商业保险的基础数据研究和推进，健康管理具备健康服务与风险管控的双重功能，在健康保险领域中主要发挥延伸保险服务、控制医疗风险、拓宽保险投资领域的三大重要作用。实现以“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，有力推动健康中国行动。

健康管理下基层工程落实“健康中国行动”

本届高层论坛上，整合了全国将近20家体检质控中心主任和全国三甲医院的大专家，凝聚了将近上万家健康体检机构，落地“全国健康管理下基层工程”项目。主论坛上，在卫健委的领导、各位院士和教授的见证下，由中国医师协会-HMO会发起，与天竺镇人民政府、韩博士医疗集团达成了“打造国际医疗社区，助力天竺健康发展”三方战略合作协议，未来将共同参与的“健康管理下基层服务”活动，助力天竺医疗产业快速发展，更好的服务天竺地区百姓。据悉，国际医疗社区将引进美国赛福德医疗集团等国际品牌入驻，助力天竺成为国际化的健康管理服务区。

中国医师协会-HMO、天竺镇人民政府、韩博士医疗集团签订三方战略合作协议

本届高层论坛有助于推进管理大数据平台建设，推进健康管理专家库和主力军建设，推进健康管理标准化和服务网络建设等，实实在在推进“健康中国行动”。