肚子大，心衰预后差
国内外不断有证据表明，腹型肥胖不利于健康。近日，杜克—新加坡国立大学医学院研究者发表在《公共科学图书馆期刊—医学》上的一项新研究再次证实这一点。
该研究纳入了11个亚洲地区的46家心衰中心、总共5964名症状性心衰患者，平均年龄为61.3岁，平均体重指数为25.3。分析结果显示，体重指数较低，但腰围身高比较高（腹型肥胖）的心衰患者预后最差。
具体来说，与体重指数较高（≥24.5）而腰围身高比较低（<0.55）的患者相比，体重指数较低（<24.5）而腰围身高比较高（≥0.55）的心衰患者，1年时因心衰住院或全因死亡的风险增加93%。此外，体重指数较低而腰围身高比较高的心衰患者以女性居多，低收入国家和地区较多见（主要是南亚和东南亚地区），患者合并糖尿病的比例较高，生活质量较差。▲ （周 铭）
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