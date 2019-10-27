女人分三型，相处有诀窍

如果你喜欢一位女性，怎么做才算足够绅士？美国两性关系专家玛丽娜·马古利斯认为，这要看女性特点是什么。她将女性分成三种类型，男性朋友可根据情况，找到最适合自己的两性相处办法。

“小公主”期待绅士精神。“小公主”一类的女性相信白马王子的存在，梦想着有一个男人能像对待公主一样对待她：给她倒杯咖啡，开车门，帮她拿行李……但是，如果你想和她发展一段真正的感情，那就不要过分赞美她，否则你会变成另一个“仰慕者”。可以问问她的爱好，她读过的书，她最喜欢去的地方，去发现公主外表下真实的她。

女权主义者渴望独立平等。许多男人可能会觉得女权主义者都是咄咄逼人、自我防卫意识过度、爱惹事生非的人。但现代的女权主义者实际上只是一个为实现自己所想而努力工作的女人。她能独立自主，并欣赏那些给予她平等关系的人，而不是要凌驾于你之上。要想成为“女权主义者”的爱人，先要做她的朋友。

综合型需要关爱和被欣赏。介于“小公主”和“女权主义者”之间的女性，喜欢被温柔对待，但又怕过度依赖男性而丧失自己的独立性。她们足够聪明，知道自己的价值，又足够礼貌，不会把内心所想强加给你。对于这样的女性，你需要从最基本的开始，一点一点赢得她的好感。既给予贴心的照顾，又要展现十足的欣赏。

如果你不确定她是哪种类型，诚实是最好的策略。问问她如何做最符合心意。只要你用心和真诚，大多数女人都会真诚回应你。（高一）