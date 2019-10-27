节育环超期服役危害不小

“上环”是我国女性最常用的避孕方法。它简单、长效、安全，但是长效≠不会“过期”。一般建议，女性绝经后6个月～12个月取环。因为那些被遗忘在子宫里的节育环也会酿成大祸。近日，武汉市的一名65岁阿姨在跳广场舞时，突发腹痛，紧急送往医院就诊。原来，是早已变形的节育环刺穿子宫，差点划破肠管。

世界卫生组织统计显示，中国女性使用的节育环占全世界2/3。那么，这些节育环如今都在哪里呢？很大一部分仍留在子宫里。我国超期未取环的女性中，39%担心取出困难或痛苦；觉得无所谓的占31.7%；忘记取的占11.1%；还有12.9%的女性不知何时取出，甚至不知道要取出。

节育环也有保质期 节育环品种很多，但不管哪种，都有保质期：γ环、V形环、母体乐等的使用年限是5年～8年。T型环、含铜宫型环等的使用年限是10年～15年。现已基本停用的O形金属单环使用年限最多可达20年。新型的含左炔诺孕酮的节育环使用年限是5年。

逾期不取后果很严重 感染、腹痛、流血、意外怀孕、脏器损伤，无论哪一种对女性都是伤害。节育环过期了还不取，可能会部分或全部嵌入子宫肌层或浆膜层，导致取出困难，这叫节育环嵌顿。当节育环嵌顿于子宫肌层，穿透子宫壁进入腹腔后，就会发生节育环异位，出现扎入直肠、钻进膀胱、划破肠管的情况。尤其是绝经后节育环仍留在体内，随着子宫逐渐萎缩，嵌顿和异位的可能性会越来越大。因此，如果节育环到了使用年限，仍希望继续放环的，建议更换节育器；如果检查发现有可疑病变的，或者有异常阴道流血的，取环的同时建议诊刮。当发生环嵌顿、环异位时，医生取环的难度很大。如果节育环在未过期前，或者绝经后及时取出来，医生操作的难度会大大降低，患者不适感也会小得多。经医生评估后，也可以选择无痛取环。不当的取环方式和错误的选择是最要命的。合适的时机、正规的医院、专业的医生才是最有效的保障。