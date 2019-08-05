北京妇女“两癌”免费筛查和“长效体检”实现全覆盖

宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）是威胁广大女性最主要的恶性肿瘤。我国妇女宫颈癌新发病例近13万，每年有2-3万妇女死于宫颈癌，且发病有年轻化趋势。乳腺癌发病率以每年3%~4%的速度递增，每年新发病例26万人。北京市乳腺癌发病率高居女性恶性肿瘤之首。近5年，北京妇女健康水平显著提高，“两癌”免费筛查长效机制实现全面覆盖。

北京市开展妇女多发病防治工作已有50多年历史，自1958年开始实施，上世纪60年代全市开展了以防治宫颈癌为主的妇女病普查普治工作，上世纪80年代将乳腺癌的筛查纳入普查内容。2008年，北京在全国率先启动“两癌”免费筛查试点工作，2009年该项工作在全市全面推开。以政府为主导，有组织、有规律地对适龄妇女进行筛查，对发现癌前病变或早期浸润癌进行规范化的早诊早治，已成为北京防治“两癌”的有效手段。

宫颈癌筛查目前主要采用宫颈细胞学方法，乳腺筛查方法以乳腺超声为主，从2011年开始，北京已形成每2年一个周期的长效机制。“两癌”筛查年龄确定为35-64岁妇女，将阴道镜、宫颈组织病理检查、乳腺X线摄影检查也纳入免费筛查范畴。

2008年至2016年，北京市共有228万人次妇女接受了“两癌”筛查，检出宫颈癌前病变3948例，宫颈癌264例，乳腺癌及癌前病变1262例，宫颈癌及乳腺癌早诊率分别为95%和70%，均处于全国先进水平。

为提高“两癌”及癌前病变的检出率，降低“两癌”发病及死亡率，提升广大妇女健康水平，北京市将适龄妇女“两癌”筛查和长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检（以下简称“长效体检”）工作进行优化整合，使方案再次调整并进一步完善。

从2019年开始，“两癌”筛查方法优化后筛查周期为每3年一次，筛查对象为北京市户籍35-64岁妇女。49岁以下采取长效避孕节育措施的已婚育龄人群，结合“两癌”筛查进行“长效体检”，其中“两癌”相关内容按照“两癌”筛查统一管理。

其中，宫颈癌筛查在原有检查基础上，采用宫颈液基细胞学检查和高危型HPV检测联合筛查，增加高危型HPV检测。乳腺癌筛查在原检查基础上，对确定具有乳腺癌高危因素人群，进行乳腺X线摄影，进一步优化了“两癌”筛查内容。

此外，将原有农村适龄人群“长效体检”扩大覆盖范围至全市，包括：血压、体重、身高、血常规、尿常规、肝功、血脂、血糖、肾功检查、盆腔B超、肝胆肾B超检查，以及宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目。

为了扎实、深入开展工作，北京市卫生行政部门、市财政局和市妇联、市工会等部门联合支持、领导，在制度保障上建立管理规范、技术规范，明确机构环境、设备、耗材标准；在人员准入标准上筛查服务网络以及人员考核质控要求及筛查、诊断、阅片和信息管理制度。

北京市“两癌”筛查人员要求选择需满足资质的基本要求，然后进行培训和考核，最终合格取证。此外，质量控制更是涉及到各个方面，包括方案、计划、组织管理、技术服务和信息质控等。

作为一项社会系统工程，“两癌”筛查需要宣传、财政、公安、计生、卫生、妇联、街道办事处、乡镇政府、居（村）委会等多个部门的配合和各级医疗机构的参与，这是顺利推进筛查的重要一环。部分地区在工作的推进过程中也存在组织难、筛查人员不足的问题，这也是今后在开展工作中需要特别注意的问题。