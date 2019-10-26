“减压助眠、睡出健康”关爱新闻工作者系列健康讲座开讲

人民网北京10月26日电 中国记协与人民日报社健康时报社共同举办的第三期关爱新闻工作者系列健康讲座暨第92期记者大讲堂活动日前在中国记协新闻大厅举行。中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员、清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科主任叶京英教授作“减压助眠、睡出健康”专题讲座，针对新闻工作者常见的睡眠障碍、长期夜班导致的睡眠质量不佳等问题，提供科学讲解与专业指导。

叶京英指出，人的一生有1/3的时间在睡眠中度过，睡眠是人的生命活动的重要组成部分，已成为全球关注的重要健康问题。我国约有31.2%的人存在严重睡眠问题，新闻工作者工作压力大、生活不规律、常年在外跑、习惯性熬夜，这些不健康的生活习惯是导致其睡眠问题高发频发的重要因素。睡眠疾病属于慢性疾病，初期进展缓慢且不易察觉，长期将引起全身多系统功能异常、夜间猝死、交通事故、生活质量下降等一系列症状。在繁忙的新闻采编工作同时，要尝试通过提高睡眠质量、控制体重、适量增加日间户外运动、保持生物钟的同步性、戒烟戒酒、减少兴奋性饮料的摄入等途径进行自我调整。若睡眠问题持续存在，建议尽早就医、明确诊断，及时治疗睡眠及睡眠呼吸障碍，避免引起不良后果。

讲座结束后，现场安排了眼科疾病筛查及义诊咨询，为用眼频繁的新闻工作者们送去健康关爱。来自中央主要新闻单位、全国性行业类媒体、全国性新闻社团等机构的新闻工作者代表百余人参加讲座，并与专家进行现场互动。