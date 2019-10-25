健康中国行动 食品标签带着你我行动起来

随着慢性非传染性疾病的高发，作为一个帮助消费者了解食品营养信息的重要工具和战略手段，食品营养标签在全球得到广泛应用，至今，74个国家和地区实施了预包装食品营养标签。

然而，营养标签众多的营养成分表格，并不便于大多数的消费者直观理解，为了帮助消费者从同类食品中挑选出营养导向的价值食物，国际上许多科学家, 国家的政府机构、非政府组织开始探讨营养评估方法学，例如食品包装正面标识（Front-of-package labelling简称FOP）在各国食品企业中流行起来。

FOP是什么？

FOP通过强调“营养内容”和“位置”突显其重要性，作为营养标签的补充，吸引消费者关注。被公认为世界上应对非传染性疾病和肥胖症上升的重要政策工具。 FOP便于消费者在同食物类别中选择较健康的食物，鼓励食品生产和制造商重新设计配方和产品，为与食物产业界合作改善油盐糖含量和提高营养健康提供架构——这是世界各国实施FOP的目的和宗旨所在。

FOP有几种形式？

FOP按照评价方法学有信息型和评估型（界限值和等级评估型）；按照表达方式有信息提示性，图标指示和色图等级标示。例如信息提示型，是把希望引起关注的营养指标用另一个表格标示在正面，以引起关注。如图1所示，这样的标示因为简单，在技术和企业实施上均无压力，在前期（2010年前）各国比较多见。

图1 信息提示型

等级评估型（图2），如英国的红绿灯系统（multiple traffic light system）属于色图等级标示，三级标准用红色表示高，黄色表示中，绿色表示低。目前法国推出的营养评分系统（nutri-score）也同样属于这一类，共5级分别用颜色和ABCDE标示。这类基于多重评价规则和食物数据库且表达信息多样和准确的展现新式，是技术方法学较完美的FOP型，但企业选择压力和消费者理解难度还是比较大。

英国红绿灯体系 法国的nutri-score

图2 等级评估型

另一类简单评估型，是基于界限值的标示法，如正向鼓励型（图3）和负向警示型（图4）。简单评估型是基于本国居民消费习惯，利用食物数据库和一定规则制定指标界限值，当食品中指定指标满足指标界限值，才可以标示。此方法在界限值制定时已经采用了评估技术，从而简化了信息呈现形式，让消费者一目了然。在亚洲地区、部分欧洲国家广泛流行。

图3 正向标识（图标指示）型

基于界限值的负面警示标示法（图4）在智利、秘鲁国家规定预包装食品中添加糖、添加钠、添加饱和脂肪以及能量密度超过规定数值的，必须强制在食品外包装上用警示标识FOP。对于有警示标识FOP的预包装食品，不可以在学校内出售。智利实施警示标识FOP以来，在儿童行为改变方面发挥了积极作用，少年儿童自主选择预包装食品时，有意识的拒绝选择含有警示标识的食物。

图4 警示标示法

哪些国家实施了正面标示FOP?

高盐、高糖、高脂等不健康饮食是引起肥胖、心脑血管疾病、糖尿病及其他代谢性疾病和肿瘤的危险因素。2016年全球疾病负担研究结果显示，饮食因素导致的疾病负担占到15.9%，已成为影响人群健康的重要危险因素。使用图4相似的指示性图标的各个国家，对可以使用该图标的食品中的脂肪、钠、糖含量上限具有严格的限制规定。

自本世纪初以来，随着营养素轮阔（nutrition profiling）研究进展，FOP多种多样。欧洲、亚洲、非洲等有25个国家采用政府强制/自愿的图3所示的指示性FOP图标（见表1），这意味着全球实施营养标签的国家中，超过1/3实施了正向标示法FOP。在北欧、澳大利亚等，公众对标识的认知度达到96%；新加坡79%的民众完全的信任这一标识，马来西亚81%的消费者倾向于挑选带有该标识的食物，并且60%的消费者愿意多花钱购买带有标识的商品。目前，印度尼西亚、以色列、越南等亚洲国家的健康委或食品管理局也正在积极推进本国的指示性FOP工作。

采用正向标示FOP的国家，在脂肪、钠、糖等限制性指标确定上有共同之处，且所使用的健康选择标识外观上或多或少也存在相似之处。

FOP的健康促进案例

食品标签信息的核心是保护消费者利益，因此要科学、易懂、透明。在智利，英国和新加坡等国家已经积累了很多经验。

新加坡是实施正向标示性FOP最早的国家，也是经验最为丰富的亚洲国家。新加坡健康委下属健康促进局2001年开始推行“健康选择标识”（Healthier Choice Symbol），对于脂肪、饱和脂肪、钠和糖含量比同类产品更低，全谷物、膳食纤维和营养素含量比同类产品更低的食品，可以向健康局申请使用“健康选择标识”。至今，该标识已应用于乳制品、谷物、食用油、豆类、肉类、果蔬、调味品、蛋及蛋制品、饮料、零食、便利餐食、甜点等12个大类的70多个食品品类，新加坡市场上符合健康选择标识的产品占有率已达到26%。从2017年开始，新加坡已在餐饮行业推行“健康选择标识”的使用（图5）。新加坡是一个糖人均消费类比较高的国家，其中，预包装食品贡献了人均糖消费量的64%。自从推行FOP以来，新加坡预包装食品糖含量平均下降25%。

马来西亚卫生健康委2017年4月官方发布“健康选择标识”（Healthier Choice Logo）,强制的限制性指标有总脂肪、钠、总糖能量，鼓励性指标包括膳食纤维、钙、n-3脂肪酸和益生菌。至今，已在乳及乳制品、果蔬、谷物、油脂、饮料、调味料、肉及肉制品、鱼及鱼制品8大类370多个产品中得到应用。其中，饮料、乳及乳制品是使用健康选择标识最多的食品类别，分别有199个和120个产品已经使用该标识。为了突出指示性FOP图标使用的条件，是与同类食品对比的结果，马来西亚健康选择标识上专门有一句提示“与谷物早餐相比”，以教育和提示消费者。

泰国政府为了减少民众的油、盐、糖摄入量，2016年8月公共健康委发布了在食品包装上自愿执行使用简单营养标识的公告（NO.373）,食品企业使用“健康选择标识”（Healthier Choice Logo）需要在FDA备案审核。目前，泰国已在餐食、饮料、调味品、乳制品、方便食品、零食、冰淇淋、油脂、面包9类食品中使用该标识，共涵盖1246个产品，其中，2016-2019年（截止6月份），每年通过备案审核的产品个别分别为184、308、507和247个。

文莱健康委2017年2月发布了“健康选择标识”（Healthier Choice Logo），食品大类包括饮料、谷物、乳制品、蛋及蛋制品、油脂、蔬果、豆类坚果和种子、肉类、海产品、调味酱及汤、零食等在内的13个。文莱市场上，允许新加坡、马来西亚进口的食品使用他们本国的健康选择标识，这类产品总计有130多个。

正面FOP易于消费者直观了解，但推行这一标识过程中，对公众进行标识宣传和教育也是非常必要的。

健康中国行动 积极推动使用FOP

2017年6月国务院办公厅印发的《国民营养计划（2017-2030年）》明确提出“积极推进全民健康生活方式行动，广泛开展以‘三减三健‘（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）为重点的专项行动。” 并要求“加快食品加工营养化转型，适时出台加工食品中油、盐、糖的控制措施。”

2019年7月，健康中国行动推进委员会发布了《健康中国行动（2019-2030年）》。合理膳食是健康的基础，合理膳食行动提出了“提倡人均每日食盐摄入量不高于5g，成人人均每日食用油摄入量不高于25～30g，人均每日添加糖摄入量不高于25g”，以及 “积极推动在食品包装上使用’包装正面标识（FOP）’信息，帮助消费者快速选择健康食品”的行动目标。合理膳食，重在“三减”，已成为国家行动计划重要内容。

目前，我国居民与膳食相关慢性病发生率有增无减， 合理膳食、控制高盐油糖摄入是核心解决方案，也是最经济可持续的预防策略。（王瑛瑶 赵佳）