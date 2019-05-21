礼县专项检查化妆品标签标识
日前，礼县市场监管局在辖区内开展了化妆品标签标识专项检查。
检查以大型商场、超市、美容美发店、化妆品专营店为对象，重点检查化妆品标签标识是否标注生产日期或保质期、生产厂家、卫生许可证编号、批准文号等。
检查发现，大型商场、超市经营的化妆品标签标识较规范，个别美容美发店、化妆品专营店经营的部分进口化妆品标签标识不规范，存在产品外包装无生产厂家和卫生许可证编号、进口非特殊用途化妆品无备案号和中文标识等问题。针对上述问题，执法人员现场提出了整改要求，下发整改意见书12份，责令当事人立即下架标签标识不符合规定的化妆品。 （党海文）
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