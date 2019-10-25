脑卒中5年累积复发率超过30%

进入深秋，气温骤降，人体血管收缩，血液黏稠度增加，进入了脑血管意外的高发季。随着医疗技术的不断进步，如今脑卒中的救治率逐年增高，可人们却往往忽略了脑卒中的复发风险。中国国家卒中登记研究显示，我国急性脑卒中患者第1年复发率达17.7%，5年累积复发率在30%以上。二次脑卒中患者的死亡率是未出现过二次脑卒中患者的2.67倍。

近日，长沙市中心医院神经内科统计了2017年至2019年的门诊数据，就诊的脑卒中患者中有39.4%出现了脑卒中复发。

A 案例 脑卒中后不按医嘱服药，导致两次复发

10月6日下午，50岁的杨先生在打牌时突然感到头晕，左手麻木，起身后左腿行走不稳。他由家人搀扶回家休息，到了晚上，症状没有好转，家人将他送到长沙市中心医院急诊科。经相关检查，医生考虑其为急性脑梗死。这已经是杨先生第3次发生脑梗死了，病情严重，虽经积极治疗，症状有所缓解，但目前行走依然困难。

医生查找病历资料发现，杨先生第一次发生脑梗死是在2013年7月，当时因左侧肢体乏力、麻木，马上来到长沙市中心医院神经内科就诊。由于救治及时，在发病两小时内就通过卒中绿色通道接受了静脉溶栓治疗，恢复良好，没有留下后遗症。

出院后，杨先生自认为疾病已经治好，既没有按照医嘱服药和定期复诊，也没有改变不良的饮食和作息习惯，只是经常买点三七粉、天麻粉等活血化淤的中药服用。

2018年3月，杨先生第二次发生脑梗死，症状比较轻微，治疗后恢复得不错。刚出院那段时间，他还能按照医嘱规律服用抗血栓、调血脂、降血压的药物，也改掉了不良的饮食习惯。可是半年后，他再次擅自停药，饮食和生活作息也开始放纵，最终导致了第三次脑梗死，这一次症状比前两次都严重，留下了后遗症，需要接受长时间的康复治疗。

B 分析 危险因素不控制，脑卒中易复发

长沙市中心医院神经内科主任、副主任医师王振介绍，缺血性脑卒中是脑血管堵塞导致脑组织缺血、缺氧、坏死的一种疾病，病理基础是脑动脉粥样硬化，其临床症状好转后，病理基础不会完全消除，仍可能导致疾病复发。脑卒中复发危害巨大，会使更多的神经组织坏死，已有的神经功能障碍、肢体障碍、语言障碍加重。相比初次发病的患者，复发患者重度致残率、死亡率明显提高。

“引起脑卒中的危险因素很多，分为可控制危险因素和不可控制危险因素。”王振指出，不可控制危险因素包括年龄、性别、种族、遗传因素等；可控制危险因素包括高血压、糖尿病、血脂异常、心房颤动、其他心脏病、无症状性颈内外动脉狭窄、肥胖、吸烟、饮酒、精神紧张等。在各种危险因素的长期作用下，病人的大、小动脉会发生病理改变，最狭窄的血管容易先发生闭塞，导致脑梗死。脑梗死发生后，如果没有马上启动二级预防控制危险因素，血管病理变化继续进展，越来越多的血管发生狭窄和闭塞，就会导致脑卒中复发。

临床研究表明，将血压控制到合理水平，脑卒中复发风险下降30%；强化降血脂治疗，可使缺血性脑卒中5年复发率下降16%；严格控制血糖，可使脑卒中复发率下降47%。但临床中经常可见的现象是，一部分患者存在观念上的误解，担心药物的副作用或担心药物成瘾停不下来，不愿意坚持规律用药；还有一些患者道听途说，各类保健品吃了一大堆，真正有用的药物却没坚持吃，预防性治疗不规范，这些都常常导致脑卒中复发。

C 建议 通过行为管理，降低脑卒中复发风险

王振提醒，秋冬季节脑血管意外高发，大家应注意观察身体变化，若出现短时间一过性的半身无力或一侧肢体瘫痪、说话不利索、眩晕或视力减退、哈欠连续不断等脑卒中先兆，应引起高度重视，立即到医院就诊，查清原因，在医生的指导下调整防治方案。

“脑卒中患者可通过行为管理降低复发风险，关键在于医患双方互相信任、紧密合作。专业医师会结合最新临床指南及患者个体差异，为患者制定科学合理的预防方案；患者应该相信医生，并遵医嘱持之以恒地执行。”王振建议，患者不要迷信偏方、道听途说、讳疾忌医，应养成健康的生活方式，如低盐、低脂饮食，多食新鲜蔬菜、水果，戒烟限酒，坚持锻炼。定期针对性地监测血压、血脂、血糖等，坚持科学规律地服用降血压、降血脂、降血糖等药物，遵医嘱服用抗血栓药物，定期到医院复诊，知晓药物不良反应等相关注意事项。（长沙晚报全媒体记者 彭放 通讯员 贺国华 肖慧）