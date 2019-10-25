人类肠道菌群存在七个方面性别差异

中国科学院昆明动物研究所马占山学科组近日发表在最新一期国际期刊《前沿科学》上的论文，揭示了男女菌群在包括肠道、呼吸道、口腔、皮肤等15个位点、7个方面所存在的重要差异及其机制，为研究男女在对菌群相关疾病的易感性差异等领域提出了首份参考标准，从而在菌群性别组学这一崭新研究领域取得基础性突破。

菌群性别组学是揭示菌群性别差异与免疫系统、内分泌系统、“肠—脑轴心”等重要系统相互作用的现象和机理的科学，其研究直接应用领域包括对于男女在对某些疾病易感性方面差异作出机制性解释，并基于这些差异优化诊治和预防措施。这些疾病包括肥胖、糖尿病、痛风、炎性肠病、早老性痴呆症、自闭症、抑郁症以及诸多自身免疫性疾病。生活中，不同性别人群在对疾病易感性方面往往存在较大差别，其中性别特定的菌群差别，导致了男女在免疫内分泌调节方面出现重要的不同，从而影响了对疾病的易感性和治疗的有效性。如男性痛风发病率远高于女性，乃至连尿酸正常水平都具有明显差别。

既然存在这样重要差别，为什么一直没有得到系统的研究？其实科学家一直在进行探索，此前积累了大量研究数据，但在分析技术方面仍鲜有突破性进展。马占山研究员和国科大博士研究生李文迪根据美国人类菌群宏基因组项目于2012年公开的数据，并采用昆明动物研究所学科组自主研发的生物信息大数据分析技术，开展了创新性研究。尽管这些数据公诸于世已经将近8年，他们仍然从中挖掘出了重要信息，使得今后的研究者在人体菌群研究中，从实验设计到数据分析解释，都应考量男女在菌群结构方面客观存在的差别，并进行基准校正。

此项研究还结合菌群性别组学的医学生态学和网络分析特点，在最新的基因测序等领域申请发明专利近20项，其中关于三代测序技术专利已获授权。研究中，他们还发表了一系列理论和方法性论文。研究成果受到了《前沿科学》同行评审专家的高度评价。（记者赵汉斌）