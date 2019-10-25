流感高发季又将来临，打流感疫苗应该注意啥？

人民网北京10月25日电 （记者崔元苑）冬日的脚步日渐临近，季节性流感等呼吸道传染病发季又将要来临，人民健康提醒您，及时接种流感疫苗是预防流感的有效措施，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心，一位居民正在接种流感疫苗。（北京市丰台区方庄社区卫生服务中心供图）

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心保健科科长、主治医师聂慧瑶近日对记者说：“从10月8日开始到目前，来中心接种流感疫苗的人数，免费接种的有3020人，收费的305人。与往年相比，居民接种流感疫苗的主动意识提高了，接种流感的同时还可以同时接种肺炎疫苗，接种量较往年增加明显。”

北京市疾控中心官网介绍，流感是由流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病，传染性强主要经空气飞沫传播人群普遍易感。世界卫生组织今年发布了《2019-2030年全球流感战略》，指出“每年接种流感疫苗”是预防流感的最有效方法。

接种流感疫苗后一周即可出现抗体，两周后免疫抗体可达最高水平，一般可保护一年。每年9月至11月是接种流感疫苗的最佳时机。

北京：流感疫苗接种 “一老一小”免费

北京市疾控中心官网介绍，北京市自2007年开始对本市60岁以上人群及在校中小学生，实施流感疫苗免费接种。使用流感疫苗以来，观察数据已证明流感疫苗对流感疫情控制能够起到很好的作用。特别是学生群体的接种率越高，聚集性疫情发生的风险越低。在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险可降低大约50%。说明流感疫苗可以为抵御流感建立一道坚实的屏障，守护中小学生的身体健康。

今年，为方便广大市民接种，全市设立了432家免费流感疫苗接种点和433家自费流感疫苗接种点，从9月10日起就启动了疫苗配送及预防接种的各项准备工作，9月16日起陆续为在校中小学生实施免费接种，十一长假后为60岁以上京籍人群开展免费接种，并为市民提供自费流感疫苗接种服务。市民可就近选择有资质的接种门诊进行接种。

据介绍，今年北京市使用的流感疫苗是由北京市卫生健康委按照国家及我市的相关管理规定统一招标，包括三价和四价两种疫苗。流感疫苗成分是世界卫生组织推荐的，三价流感疫苗可以预防甲型H1N1、H3N2和BV型三个型别的流感，四价流感疫苗除了预防以上三个型别，还可以预防BY型流感。

在采访中，记者了解到，居民在了解流感疫苗的相关情况时，不再纠结于“要不要打”“有没有用”之类的问题，而主要是疑问有类似于，“三价与四价流感疫苗有什么区别”“同时接种流感和肺炎有什么副作用”“接种后的注意事项”等等。

五类高危人群接种没商量

流感病毒容易变异，传播迅速，每年可引起季节性流行，在学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所可发生暴发疫情。首都医科大学附属北京地坛医院感染二科主任医师蒋荣猛提醒大家五类人群最应该接种。

慢病患者。与同龄健康成年人相比，慢性基础疾病患者感染流感病毒后，更易出现严重疾病或死亡，其流感相关住院率和超过预期的死亡率更高。

老年人。从全球来看，流感是导致65岁及以上人群住院和超过预期死亡的主要原因之一。对于年老体弱者来说，流感更是威胁极大的传染病，可导致患者发生并发症，使原本患有肺心病，冠心病的患者病情加重，甚至导致死亡。因此必须重视流感的防治。

孕妇。流感对孕妇的健康危害比较严重。孕妇怀孕后由于机体免疫和生理上的变化，感染流感病毒后容易出现呼吸系统、心血管系统和其他器官的并发症。与未孕的健康育龄妇女相比，孕妇出现严重疾病的风险增加至3.3倍，孕中期和孕晚期出现严重疾病的风险进一步增加。

儿童。世界卫生组织（WHO）的数据显示，全球每年有20%~30%的儿童罹患季节性流感，在某些高流行季节，儿童流感年感染率可高达50%，其中5~9岁年龄段的儿童感染率最高，重症和死亡病例常发生在2岁以下儿童。儿童感染流感可导致死亡，患基础性疾病的儿童的死亡风险显著高于健康儿童，但也有将近半数的死亡病例发生在健康儿童。

医务人员。医务人员在日常诊疗活动中接触流感患者的机会较多，感染流感病毒的风险高于普通人群。而且医务人员感染流感病毒可增加院内感染的风险，增加其他医务人员、患者及其家属的感染风险。

流感疫苗为何要年年打？

复旦大学公共卫生学院教授、博士生导师余宏杰解释说，流感是由流感病毒所引起的急性呼吸道传染病，它的特点就是传播迅速，每个冬春季都会引起季节性流行。“有些传染病我们得一次之后就不会再得，可以终身免疫，但流感不会，流感病毒本身抗原性易变，它有一种特殊的变异机制，导致了这个病毒会每年周而复始地在人群中循环。它在临床上会引起急性呼吸道感染，虽然多数是轻症的、自限性病毒感染的病状，但对两类人群，包括既往有慢性基础病的人群和感染流感病毒之后出现合并症的人群，会产生更严重的临床结局甚至死亡。”

流感病毒非常容易变异。每年世卫组织都会根据前一年流感的流行情况、疫情情况、耐药等数据，综合判断下一个流行季的毒株。此外，人体接种流感疫苗6至8个月后，抗体水平会逐渐下降。所以预防季节性流感就需要年年接种疫苗，不像有些疫苗只需要完成基础免疫和加强免疫就可以了，不需要每年接种。

流感疫苗是不是可打可不打？

很多人觉得接种流感疫苗作用不大，接种了还有可能会得流感，不能100%的保护，所以可打可不打。

对此，余宏杰表示，老百姓把普通感冒和流感混淆了。有些人可能一个季节会得几次感冒，但不一定都是流感病毒引起的，可能是其他病原体引起的，但因为有相似的临床症状，所以很多老百姓就把流感和其他病原体引起的感冒混淆在一块。

“流感疫苗只能预防流感病毒引起的疾病，不可能预防其他病原体，如呼吸道合胞病毒、腺病毒、冠状病毒、细菌、支原体、衣原体等引起的呼吸道感染。”余宏杰说。

江苏省中医院呼吸科主任医师孙子凯解释称，流感与普通感冒不同，一上来以发烧恶寒为主，一般发烧到39~40℃，同时伴有咳嗽、关节疼痛、咽痛等症状。流感之所以可怕，在于随着病情的发展，会在短时间内引起肺炎、病毒性心肌炎和神经系统感染等严重并发症，并且流感病毒传染性极强，几乎每年都会发生变异。

因此，余宏杰强调，因为流感的流行季节一般从每年的11月份持续到次年的2月、3月份，一般建议在流行季节到来之前，越早接种疫苗越好。

除了打疫苗，预防流感还要注意这些习惯

在流感多发季节如何预防流感呢？除了及时接种疫苗。在日常生活中还要配合这些措施：

常备洗手液，多洗手。洗手液有抑菌作用，但使用方法要正确。专家提醒，抹上洗手液并揉搓10—15秒钟后，两手仍然是湿润的，这才说明所用洗手液的量足够，然后再冲掉。也可选择酒精浓度至少为60%的杀菌纸巾。

少去人员密集场所，加强防护。在流感流行期间，要尽量减少或不参加大型集会和集体活动，尽量少去或不去公共场所。若家中已有流感病人，要采取防护性措施，与病人密切接触时应戴口罩。保持环境清洁和通风。

注意防寒保暖，及时添加衣服。冬季适当承受一些寒冷，能促进血液循环，增强自身抵抗力和御寒力，但切忌一味追求冻感，最好根据体感及时增减衣服，尤其是头部、脚部、腹部和脖子千万不能受凉。

合理膳食、加强营养。均衡搭配饮食，多吃新鲜蔬菜、水果，多喝水，有助于增强体质，提高免疫力。饮食宜清淡，不宜吃辛辣燥热食物，如果出现轻微咳嗽，可以食用一些润燥清肺的食物，比如银耳、雪梨、百合等。

坚持锻炼适当户外活动。多做户外活动，可以增强机体抵抗力。每天可进行一些活动量比较适宜的运动，如散步、骑自行车、慢跑、打太极拳等。

避免过于劳累。过度劳累、睡眠不足，超出身体正常负荷，也会耗伤阳气，降低人体免疫力。因此建议冬季早睡晚起，保证充足睡眠，减少熬夜次数。

适当的居室通风。办公室、学校等人员密集的场所要定期通风，每天至少两次，不能因为天气冷而紧闭门窗，避免室内空气污浊，病菌滋生。尽量避免前往人群聚集、通风不良的场所，降低感染的风险。

保持良好的呼吸道卫生习惯。咳嗽或打喷嚏时，用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口。出现呼吸道感染症状应居家休息，及早就医。

每到流感季到来，网上、社交媒体都会流传一些家庭杀菌“小偏方”，比如用醋熏屋子等。孙子凯指出，实际上，醋酸只有达到一定浓度时才有消毒、杀菌作用，用醋熏屋子来预防流感不仅达不到杀菌消毒的效果，还会对人的呼吸道黏膜产生刺激，引发咽喉不适。

有些家庭常备板蓝根冲剂，一听说流感来了，全家人都冲上两包。对此，孙子凯提醒大家，板蓝根也不是“万能药”，只是众多治疗流感方药中的一员，主要用于治疗流感中属于风热类型的病症，尤其适宜于发热、咽喉肿痛、舌质红、口渴的实热证，对于属于风寒类的流感（恶寒、头痛身痛、鼻塞、流清涕等）就没什么效果了。（人民健康综合健康报、北京日报、北京青年报、中国中医药报、广州日报）