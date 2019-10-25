平谷“山沟沟”里飞出首个区域智慧医疗研发中心

以盛产大桃而出名的北京市平谷区，位于燕山余脉三山、两水三角洲，山区、半山区面积居多……可依山傍水的自然环境也为当地基层患者寻医问药带来了诸多不便。

如何缓解偏远地区患者的“看病难”问题，始终是考验落实分级诊疗制度、提升优质医疗资源可及性的一大关键。今年8月，国家卫生健康委基层卫生健康司司长聂春雷等一行赴平谷区调研，经过实地参观走访后，聂春雷评价说，“平谷区高度重视基层医疗卫生机构信息化建设，政府支持力度大，主动创新意识强，改革亮点多，已经走在全国医改前列。”

地处交通闭塞的“山沟沟”，却在医疗信息化建设改革中能走到全国前列，平谷成绩令人惊讶。平谷区区委副书记、区长汪明浩总结说：“解决基层医疗痛点，除了医疗信息化、智慧化，别无他选。”

AI医生进社区 家门口能寻“大专家”

今年70多岁的李凤英家住在海拔五六百米的平谷山区，由于患有冠心病、高血压、关节炎等慢性疾病，每周买药、每隔数月复查，她都必须坐着电动车下山，再乘公交车到医院，“折腾”起来十分不便。

困扰着李凤英的问题，也是汪明浩长期以来想解决的一件大事。平谷区常住居民43万，60岁以上的老年人口超过10万，需要长期用药就医的慢性病患者不在少数。“这些地方偏，老人家坐电动车下来很危险。我们得考虑到老人家的需求，逐步解决寻医看病困难的问题。”汪明浩说。

2018年，平谷区18家社区卫生服务中心投入使用临床辅助决策系统（下文简称CDSS系统）。该系统可以帮助社区医生规范问诊流程、提供诊断建议、推荐治疗方案、检测药品冲突、一键生成病历等，覆盖4000多种基层常见疾病。

北京平谷区一社区卫生服务中心诊室里，基层医生正在使用CDSS系统辅助诊疗

从问诊、治疗、开药到慢病管理，平谷区居民看病用药有了保障，无需再往大医院跑。据该系统开发方百度智慧医疗总经理黄艳介绍，CDSS系统能够帮助改善基层诊疗的原理在于，AI可以学习专家医生的知识和经验，再将其通过信息化产品和工具的形式，为基层医生提供多重帮助，让诊疗过程更加标准化、规范化，从而为患者输出更优质的医疗服务。也就是说，患者在家门口就能看上经验丰富的“大专家”。

平谷区卫生健康委主任金大庆欣慰地谈到，过去多年来，平谷区在卫生健康信息化方面做了大量工作，也解决了很多瓶颈问题。目前已基本实现了区域系统内信息数据互联互通、中药饮片信息化全覆盖及统一配送、疑难杂症远程会诊等重要内容。

医疗先行科技赋能 提升百姓幸福感

信息化、智能化是平谷区卫生健康工作的“闪光点”，无疑也成为未来进一步加强发展的着力点。

10月16日，平谷卫生健康信息化联合研发应用中心在北京友谊医院平谷医院挂牌启动。华为、百度、中国移动、数坤科技、海康威视等8家高新技术企业到场并签订了合作协议。这意味着，平谷卫生健康系统一举将国内最前沿的5G通信、AI辅诊、远程医疗等技术统统收入囊中。

北京市卫生健康委信息处处长臧萝茜评价称，“这是北京首个区域智慧医疗研发中心，标志着云计算、大数据、人工智能等几大高新技术在北京地区的卫生健康信息化研发应用进入了一个集中化、规范化、标准化的新时代。”

在启动仪式现场，汪明浩反复强调着一个关键词——“医疗先行”。“整合财力、人力、物力搭建研发中心，最终是希望科技能够作用于临床应用，扎扎实实满足基层老百姓的需求。”

例如，平谷区与友谊医院、心脏影像AI企业数坤科技共同建立了“联合人工智能中心”，并将心脏影像AI辅助诊断应用引进平谷区医院，是意在提升基层医院的高发危重疾病诊疗水平。

根据国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管病报告2018》推算，我国心血管病现患人数为2.9亿，死亡率居首位，占居民疾病死亡构成的40%以上，且农村心血管病死亡率持续高于城市。而心血管疾病的诊断强烈依赖于医学影像，提升医学影像的分析处理质量，对减少误诊、漏诊，提高诊断和治疗的精准性具有重要意义。

在平谷区医院的办公室内，影像科副主任宋丹丹正在使用心脏影像AI为患者做诊断。据她介绍，过去至少需30分钟才能完成的医学影像后处理工作，现在仅用几分钟就可以出具诊断报告，“都是全自动的，省时省力。”宋丹丹说。

平谷区医院影像科医生正在使用心脏影像AI进行工作。 /高宇摄

事实上，在全国众多三甲医院，包括心脏病、肺结节、糖尿病视网膜病变等多种我国高发疾病的相应AI医学影像辅助诊断应用已得到临床验证，并投入日常使用。但在医疗资源最欠缺的偏远、基层地区，则往往由于设备、人员、资金等条件不足，难以配备新的技术应用。

而平谷区卫生健康建设工作一直以来的思路，就是要打破这一局面。“基层医疗的根本出路在于信息化。”金大庆在签约仪式上十分肯定地谈到，利用电脑提高人力效率，“人机协智”，改变行医就医的传统模式，推进以医疗为中心向以健康为中心转化，让百姓更有获得感、幸福感。