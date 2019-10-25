近年来，素食、轻食之风越来越盛，一部分原因与这类饮食好处较多有关。

在英国，一项具有代表性的“全国性饮食与营养调查2008”以及2016年的调查估计，该国约有170万名素食者和严格素食者（蛋奶都不吃）。证据表明，食素者与非食素者相比，疾病风险会有所差异。有研究称，食素者死于缺血性心脏病的风险明显低于非食素者，患病风险也比非素食者低。但该研究的随访时间不足，无法单独检查其他饮食组（食鱼者和食素者）的风险。

最近，牛津大学研究人员发表的一项持续18年的研究表明，不同饮食习惯的人群发生缺血性心脏病和中风的风险不同，并对缺血性和出血性中风进行了评估。研究人员将参试者分为3组，即食肉组（包括红肉、鱼蛋奶）、食鱼组（吃蔬菜和鱼类）和食素组（包括蛋奶和蔬菜）。结果表明，食鱼组和食素组的缺血性心脏病风险都比食肉组小，分别低至13%和22%。研究人员表示，部分原因与食素者往往有较低的体重指数有关。与之相关的高血压、高胆固醇和糖尿病的发病率也较低。

但需要提醒的是，食素者的中风风险却比食肉者高20%，在进一步调整疾病危险因素后，中风的关联性都未减弱。▲ （王冰洁）