受访专家：北京协和医院骨科主任医师 翁习生

学习轮滑可以提高孩子的心肺功能、平衡能力和反应速度，能让孩子不断地从跌倒爬起中变得勇敢、坚强，让越来越多的家长青睐这项运动。事实上，相比其他运动，轮滑有一定危险性，受伤风险较高，容易损伤孩子的软骨或骨骺（影响孩子身高生长的主要部位）。北京协和医院骨科主任医师翁习生建议，孩子不能太早学轮滑。

翁习生说，人体有206块骨头，其中与身高增长密切相关的是脊柱和下肢骨骼的生长发育。婴幼儿时期的骨骼发育遵循“头尾发育”规律，即头颈—上肢—躯干—下肢，婴儿期（0~1岁）的躯干增长最快，幼儿期（1~6岁）的下肢增长最快。在这个发育过程中，适度运动不仅能促进孩子生长激素分泌，还能刺激软骨细胞分裂增殖，帮助长高。但是，挑选运动种类很重要，因为这个阶段的坐、立、行姿势不正确及骨骼病变都可能引起脊柱发育异常或畸形。4岁以下孩子的肌肉和韧带不足以保护运动时的关节，因此不建议学习轮滑。美国儿科学会曾发布提醒，多数孩子2岁以前是O型腿，这与胎儿期宫内蜷缩有关，6~7岁以前是X型腿，一般多为生理性外翻，与膝关节内外侧发育不平衡有关。单排轮滑需要将双腿向外侧撇，7岁以下孩子的膝关节本就生理性外翻，且骨骼尚未发育成熟，练习单排轮滑更易导致X型腿，而且运动损伤几率也较大。因此，4岁以下孩子不建议学习轮滑，4~7岁建议学双排轮滑，7岁以上可以根据情况学习单排轮滑。

学习轮滑时也要注意一些细节。1.选择专业、有资质的教练为孩子指导。合格的教练会让孩子在练习前充分热身，练习完成后也会做相应的放松训练，训练时会教孩子正确的姿势，这种循序渐进的规律练习会大大降低运动损伤的风险。2.鞋子护具要合格。由于儿童身体协调性比较差，因此轮滑鞋必须要合脚，且所有的护具，如头盔、护腕、护肘、护膝等一定要全套齐全。3.场地合适。练习轮滑一定要在封闭安全的场地进行，不能在开放人多的地方，尤其是马路上。10岁以下的孩子需要在家长看管下练习。▲