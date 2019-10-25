把中医药继承好发展好利用好

不善于传承，创新就没有基础；不善于创新，传承就缺乏动力

不久前，中国中医科学院中药科技园一期工程青蒿素研究中心在北京大兴举行奠基仪式。国庆节前夕，屠呦呦研究员被授予“共和国勋章”，彰显着国家对人民健康和科技创新的高度重视。这些具有标志性意义的事件，充分说明中医药事业的发展在今天拥有天时、地利、人和。早在2015年，习近平总书记致信祝贺中国中医科学院成立60周年时强调：“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”。中医人在欢欣鼓舞的同时，更应静下心来，总结青蒿素研发历程，以启迪中医药传承与创新。

国之所需、民之所急，是中医药创新发展的方向。青蒿素课题的提出，基于国家乃至世界面临疟疾感染难题，也是国家战略的需要。秉承热爱祖国、科学报国的家国情怀，坚持国家利益和人民利益至上，才能把中医药特色优势转化为实实在在的国家优势。健康也是广大人民群众的共同追求。健康中国，一个也不能少。随着疾病谱的变化，“第二次卫生革命”面临挑战，慢性病成为难解方程式。从以治病为中心向以人民健康为中心转变，不是轻轻松松就能实现的。古老的中医药历久弥新，正在被越来越多的人所接受。只有坚定中医药理论自信、文化自信，坚持中医药原创思维，不断探索求真，勇于提出新理论、开辟新领域、探寻新路径，不畏挫折、敢于试错，才能勇攀医学高峰，助力健康中国。

能不能处理好传承与创新的关系，是中医药发展的关键。青蒿素的发现，就是屠呦呦等科研人员从祖国传统医药学得到启示，进而进行创新的成果。今年9月，中国中医科学院与故宫博物院签订战略合作协议，共同对故宫博物院珍藏的中医药文物，特别是清宫原始档案中的皇室医案和有效方剂开展研究，着力推动科技考古、医药文物和医学历史研究，努力以传承为根基做好创新。同时，正在实施的中国中医科学院传承创新工程，探索建立符合中医药特点的体制机制，以更好发挥中医药在疾病预防、治疗和康复不同阶段的独特优势和重要作用，不断满足人民群众对美好生活向往的中医药需求，努力实现百姓方便看中医、放心用中药。可以说，不善于传承，创新就没有基础；不善于创新，传承就缺乏动力。

单丝不成线，“单打独斗”式的科研已经难以适应时代要求，中医药的发展离不开集智攻关。从青蒿素的研发历程中可以看出，只有发扬集智攻关、跨界合作的协同精神，强化集体观念、厚植团队意识，将中医药理论和现代科技相结合，才能为推动医学进步贡献中国智慧。对此，中国中医科学院汇集全国中医临床研究基地、高校、科研院所，积极推进中国中医药循证医学中心建设，共同为中医药临床有效性和安全性提供切实证据，为中医药学跻身于世界科学体系提供舞台和机会。同时，针对中医药高尖端人才、复合型人才缺乏问题，中国中医科学院正在探索高等教育培养模式，强化攻坚技术体系和人才队伍建设。

一株济世草，一颗报国心。青蒿素研发的历程为我们积累了重要的技术经验，更是一笔宝贵的精神财富。广大中医药工作者应当胸怀祖国、敢于担当、团结协作，共同回答好中医药高质量发展的时代考题，促进中医药传承创新发展，为解决全球健康问题贡献更多的中国智慧、中国方案。

（作者为中国工程院院士、中国中医科学院院长）

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 05 版）