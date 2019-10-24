2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年总结大会在京举行

人民网北京10月23日电 “2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年总结大会”23日在人民网1号演播大厅举行。中国医师协会会长张雁灵，中国科学院院士葛均波，中国心血管健康联盟副主席霍勇，天士力控股集团董事局主席闫希军等嘉宾共同回顾了“心健康公益行动”一周年的工作历程，并对新一年行动进行规划与展望。

据了解，为助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，中国医师协会、人民网·人民健康、天士力控股集团等单位于2018年10月共同发起“心健康公益行动”，旨在围绕心血管疾病的防治开展系列活动，向社会大众宣传普及心血管病科普知识，提升基层心血管病诊疗水平，让公益之薪火惠及基层亿万患者。

中国医师协会会长张雁灵致辞

中国医师协会会长张雁灵在发言中表示，“心健康公益行动”一年的工作成果可以总结为三个亮点：一是主题和内容非常突出；二是普及面广、覆盖率高；三是抓住了良好机遇。

他对未来的工作提出了三点建议：一是要抓好已经落地的项目，将其持续深化，做成精品；二是利用好现有数据，搭建出优秀平台；三是创出品牌，让“心健康公益行动”这个品牌深入人心，发挥更大作用。

人民网总裁办公会成员、人民健康董事长孙海峰在发言中指出，此次“心健康公益行动”与人民网·人民健康开设的“人民好医生”平台深度融合，以单病种项目形式，把疾病防控与知识普及做得更加专业、垂直、深入和细致。推进心健康，不仅需要医疗服务的“小处方”，更要靠社会整体联动的“大处方”。未来，人民网·人民健康愿携手中国医师协会、携手天士力集团等爱心企业，为提高心脏健康水平，推进健康中国建设而努力，使健康成果惠及每一家庭、每一个体。

天士力控股集团董事局主席闫希军致辞

天士力控股集团董事局主席闫希军在致辞中提出，纵观“心健康公益行动”一年的工作历程，通过坚持专业化、规范化和各级联动，广泛利用媒体的传播力量及号召企业参与，为项目顺利开展提供了有力保障。事实证明，“心健康公益行动”符合国家战略要求，符合民生健康需要，也符合防治心血管疾病的客观规律，不仅是一项具有积极意义、显著效益和推动作用的社会公益活动，而且丰富了面向基层探索大病救治模式的新鲜经验。

他同时表示，心血管疾病的防治是一项长期而艰巨的社会工程，希望“心健康公益行动”项目工作团队能够面向基层和患者，进一步推动医疗下沉，预防先行，带动心血管健康服务平台、基层心血管疾病防治体系、人才梯队建设再上一个新台阶，也让有序精准的医疗模式和健康管理为更多人群服务。

中国科学院院士葛均波发表主题演讲

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院葛均波教授在《响应健康中国行动，做好心血管病防治建设》主题演讲中指出，国外实践经验已明确证实，积极控制危险因素是降低心血管疾病负担的重要手段。只有实现我国心血管病防治的转型，降低心血管病负担，才能形成发病和死亡率下降、预后好、花费少的良好局面。日前在美国JAHA杂志刊登的霍勇教授团队的研究成果证实，中国胸痛中心认证显著降低急性心肌梗死（AMI）患者院内主要心血管事件发生和全因死亡风险。这是中国第一项有关胸痛中心认证与AMI患者院内主要心血管事件之间关系的研究，证实了胸痛中心和救治体系建设在中国发展和认证的重要性和有效性。

他指出，推进健康中国建设，各个领域都需要有抓手和路径，通过建立一套评价体系，评估各地的心血管健康问题，找到心血管疾病防控的发力点，最终降低疾病的发病率、死亡率。因此，中国心血管健康联盟联合相关单位，发布了“中国心血管健康指数CHI”，以更科学、客观、全面地勾勒我国心血管健康防控的版图。他还希望动员和凝聚全社会力量，形成健康促进的强大合力，共同构筑我国心血管疾病的全面防线。

中国心血管健康联盟副主席霍勇发言

中国医师协会胸痛专业委员会主任委员、中国心血管健康联盟副主席、“心健康公益行动”执行主席、北京大学第一医院霍勇教授在《践行健康中国行动，提高全民健康水平——心健康一周年总结》中介绍了心健康公益行动开展一年来取得的阶段性成果。他指出，“心健康公益行动”通过将健康教育在基层落地和普及，很大程度上改变了公众心健康的观念，提升了心梗等疾病救治水平。同时通过资源整合，利用各种媒体广泛传播心健康知识，推动临床实践，创新了专家行业组织、媒体和企业的三位一体模式，高效推动心健康公益行动开展。经过一年的努力，“有胸痛，上医院”已经成为很多群众的认知。目前，胸痛中心建设如火如荼地开展。在国家卫健委的指导和全行业的共同努力下，胸痛中心成立之初许下的“三年认证1000家”的诺言已经实现。

展望新一年的工作，霍勇提出，在第二阶段应在定位上从“以治病为中心”向“以健康为中心”和“落地基层”转变；策略上从注重“治己病”向注重“预防和公众健康教育”转变；主体人从“卫生健康系统主导驱动”向“社会整体联动”转变；行动上从“简单宣传倡导”向“鼓励全民参与、积极行动”转变，从而实现公众心健康教育的科学普及，提升心梗等重大心血管疾病的救治水平，降低死亡率。

河南省心健康公益大使、阜外华中心血管病医院副院长高传玉分享经验和感受

“心健康公益行动”执行委员、河南省心健康公益大使、阜外华中心血管病医院副院长高传玉分享了对“心健康公益行动”的经验和感受。他表示，截至目前“心健康公益行动”在河南已经覆盖了10个地市的23个县，举行了34场公益活动。2018年10月还成立了河南省胸痛中心专家委员会。现在，河南已经有101家医院获得了“心联盟”颁发的胸痛中心建设合格证书，331位医生成为“心健康大使”，通过活动培训了3561名医生。在心肌梗死研究上，河南省完成了H2研究和三级研究，数据库纳入了5400例病例。

与会嘉宾浇灌“心健康生命树”并合影

据悉，“心健康公益行动”活动启动一年来，主要围绕提高全民健康素养、心血管疾病全方位干预预防和推动急性心肌梗死等重大心血管疾病救治等工作，取得阶段性成果。一年间，先后启动了黑龙江、吉林、辽宁等17个省份的89座城市、83个县和797个社区卫生站，共开展157场大中型学术会议和320场基层技术培训，发放公众健康宣传手册4万余份。天士力公益基金向藏区和贫困地区捐赠医疗设备、药品、扶贫款等805.77万元，通过溶栓方式救治急性心肌梗死病人39305例，线上发表健康宣教稿件400余篇，直接培训和教育群众100万人，各种形式的科普教育覆盖3.6亿人群。

为表彰对推动心健康公益行动做出突出贡献的医务工作者，会上公布了“心健康公益大使引领奖”与“心健康贡献奖”获得者名单并颁奖。会议期间，还举行了“健康中国行,共铸心健康，共同浇灌生命树”倡议仪式，与会嘉宾在所有到场观众的瞩目下，共同上台携手浇灌“心健康生命树”，并发出 “落实健康中国行动，提升心血管防治能力，我们邀您一起加入。健康中国行，共铸心健康。”的倡议和号召。

颁奖嘉宾与“心健康公益大使引领奖”获得者合影

颁奖嘉宾与“心健康贡献奖”获得者合影

颁奖嘉宾与“心健康贡献奖”获得者合影

附：49位“优秀心健康公益大使”名单（排名不分先后）

心健康公益大使引领奖

中国科学院院士葛均波

沈阳军区总医院韩雅玲

中国心血管健康联盟副主席霍勇

哈尔滨医科大学附属第二医院于波

山东大学齐鲁医院陈玉国

山西医科大学第二医院李保

山西省医学会副会长兼秘书长柴志凯

解放军总医院陈韵岱

阜外华中心血管病医院副院长高传玉

天津市胸科医院丛洪良

西安交通大学第一附属医院袁祖贻

内蒙古自治区人民医院赵兴胜

河北医科大学第二医院傅向华

吉林医科大学附属第二医院刘斌

河北医科大学第二医院田英平

同济大学附属第十人民医院徐亚伟

兰州大学第一医院张钲

江苏省人民医院孔祥清

河南省人民医院秦历杰

河北省人民医院齐晓勇

河北医科大学第二医院李拥军

成都军区昆明总医院杨丽霞

兰州大学第二医院副院长白锋

心健康贡献奖

河北宁晋县人民医院高清良

庆阳市人民医院郭川

华中科技大学同济医学院附属协和医院黄恺

中国医科大学附属第四医院金元哲

天津市胸科医院李春洁

河北省深泽县人民医院王士敏

内蒙古自治区人民医院王智勇

青岛市急救中心徐梅

乌海市人民医院周兆海

河北省新乐市医院王青江

哈尔滨医科大学附属第一医院田野

河北省承德医学院附属医院丁振江

镇原县人民医院秦华

蒲城县人民医院高峰

安徽省立医院范西真

河北省邢台人民医院魏庆民

延边大学附属医院崔兰

开封市中心医院秦雷

焦作市人民医院郑海军

南阳医专第一附属医院张鸥

山西省汾阳医院郭任维

安徽省立医院马礼坤

山东省立医院商德亚

河南省人民医院心血管病医院楚英杰

哈尔滨医科大学附属第四医院杨巍

山西医科大学第二医院杨志明

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