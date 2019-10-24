都说麻黄虎狼药 对证用之功效强

在《本草中国》第二季纪录片中，白露时节，内蒙古高原上的麻黄到了收割的时节。一捆捆绿色的麻黄茎叶如麦秆一般被成垛成垛地扎起来，有序地排放于晒场之上，一派丰收的景象。麻黄，为高原的农民带来丰厚的报酬，为受尽病痛折磨的患者带来治愈的希望。

麻黄辛温愈痹痛

每天采完麻黄回到家中，永英大姐都会随手抓出一把，用剪刀剪成牙签般的小段，和着花椒、葱白一并熬成药汤，用来浸泡疼痛多年的双手。这是她从同村老人那里听来的一个偏方，日日浸泡之下，她这双打了多年封闭也无济于事的手，病痛竟然得到了缓解。

中医认为，中药本草的形态和习性能够决定其药物作用，比如长在极寒之地的雪莲花便能治疗畏寒肢冷，迎风而立的天麻可以平肝息风；而这麻黄，外直中空，就好像是人体的骨头和经脉，因此麻黄便可以驱赶肢体骨节之内的风寒，从而起到发汗解表、宣肺平喘、利水消肿的作用。

我治疗风湿痹病多年，对于证属寒实者，常用乌头汤为主，其中麻黄就是主药。我治疗风湿痹病另一张常用方是桂枝芍药知母汤，表里兼顾，阴阳并调，气血同治，为治疗风湿反复发作之良方，其中用药也离不开麻黄。

再说麻黄治痹痛，这“痹”，在中医看来是痹阻的意思，痹阻不通，气血不行，疼痛乃作。中医彭艺丛治疗痛经，用的就是麻黄汤。如李姓女子，痛经10余年，逐年加重，每每行经前3天即小腹阵发性疼，难以忍受，直至经行排出膜样物后疼痛方减。患者素有小腹冷胀，肢冷畏寒，白带多而清稀，苔白舌黯，脉弦迟。用麻黄l0克，桂枝l2克，杏仁l0克，炙甘草6克水煎冷服，另取水蛭4克焙干，研末冲服。

麻黄宣肺治咳喘

麻黄发汗解表之效，临床最常见的倒不是用于治疗鼻塞而是咳嗽。

著名中医学家姜春华曾用麻黄汤治愈了胡女士持续7年的咳喘病。姜春华并不因为患者病症拖延反复而从虚论治，依然选择了对症的麻黄汤加味：麻黄6克，桂枝9克，厚朴9克，枳实9克，杏仁9克，甘草6克。服2剂后便见咳喘减轻。原方去厚朴，加陈皮3克，又2剂后咳止喘平、呼吸通畅。

我自己曾用麻黄治疗过一个高龄患者谢老太太，78岁，患有慢性支气管炎数十年之久，每年入冬即发，基本都是咳嗽咯痰、喉间不适。来找我看病的时候，她又发作了3个月，喉间痰鸣，胸中满闷，咳声不断，且能咳出白色痰涎，并于夜间加重，我用厚朴麻黄汤合小陷胸汤治疗，基本解决了她多年的老问题。这个厚朴麻黄汤则是从小青龙汤变化而来的。

在《本草中国》第二季纪录片中提到了一张经典名方“大青龙汤”。80岁的国医名师冯世伦用它治疗过一位鼻塞呼吸障碍长达10年的患者，不到一周，疗效显著。

大青龙汤和小青龙汤两方，均出自张仲景《伤寒论》，实际上都是麻黄汤的变法。其实不管懂不懂中医，怕是都能说上一句，左青龙、右白虎，这青龙在五行之中，其实就是特指五脏之肺。

青龙，是神话中东方木神，色主青，主发育万物。张秉成曰：“名小青龙者，以龙为水族，大则可兴云致雨，飞腾于宇宙之间；小则亦能治水驱邪，潜隐于波涛之内耳。”所以，大小青龙这两张名方，都有发汗逐饮之功，犹如青龙之兴云治水，之所以要分个大小，主要还是根据其发汗力的强弱来命名的，也就是根据麻黄的用量而定的——其中大青龙汤中所用的麻黄剂量是小青龙汤中的两倍。

正是因为麻黄发汗之效十分峻猛，难怪有人会把它称作“虎狼之药”。正由于性猛，用于表证，一汗而愈，但是倘若发汗太过，汗血同源，那无疑会伤津耗气了，如患者体虚，那即便是需要发汗，也不可轻易用之。中药方剂之精髓，剂量绝对是个重头戏，分毫之差，都有可能导致不同的结果。

另外，麻黄宣肺不但治咳喘，还有治音哑失声的作用。赵守真《治验回忆录》载，汪男，残冬寒风凛冽，雨雪交加，整天放鸭奔走道途。某晚归时，感觉不适，饮冷茶一大盅。午夜恶寒发热，咳嗽声嘶，继而语言失音。服姜汤冲杉木炭数盅，声哑如故。脉浮紧，舌上无苔，身疼无汗。用药：麻黄9克，桂枝6克，杏仁6克，甘草3克。服后，温覆取汗，易衣两次，翌日外邪解，声音略扬，咳仍有痰，胸微胀，前方去桂枝，减麻黄为4.5克，加贝母6克，桔梗6克，白蔻仁3克，细辛1.5克，以温肺化痰。续进2剂，遂不咳，声音复常。

麻黄透邪治湿疹

麻黄还可以用于治疗小儿湿疹。

去年夏天，有好几个小孩子来找我看湿疹，其中有一个5岁的小姑娘令我印象深刻。这个小姑娘的湿疹范围比较大，从头面部开始，到颈后部，再到后背、四肢，几乎都是。她的父母一直通过各种渠道寻找治疗湿疹的涂抹药膏，竟然无一能真正见效。孩子的皮肤病就是这样，大多和内火旺、阴血虚有关，因此在白天也许表现得还不那么明显，但是一到了晚上，人体的不适感就会加倍。

在西药治疗效果不佳的情况下，父母带孩子找到我，希望用中药缓解孩子的病痛。也许是被疾病折磨得忍无可忍了，小姑娘对于喝中药十分地配合，同时配以中药擦洗皮肤，虽然会有一点小小的刺痛，但她都忍住了。当时孩子在接受中医治疗时，还没完全停涂抹西药药膏，一个半月后，小孩子的湿疹基本上全部消退，也彻底停掉了所有的西药药膏，单纯服用中药，并且中药剂量也逐步递减。

治疗孩子的湿疹，我用的也是《伤寒论》中的一张经典名方：麻黄连翘赤小豆汤。利用的仍然是麻黄开腠理、发汗透邪的功效。此后陆续有几个小孩都是因这个小姑娘的治愈而来找我看皮肤湿疹，大多以此方随证加减，效果都很明显。

此外，麻黄汤、麻黄连翘赤小豆汤也是治疗水肿、荨麻疹的有效配方，关键是用得对证，合理加减。（施仁潮）