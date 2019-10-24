吃得太咸，当心患上痴呆症

英国《自然》杂志23日在线发表的一项研究，确认了食盐摄入与小鼠认知功能之间的因果关系。该研究发现，喂食小鼠极高盐饮食会导致经过修饰的tau蛋白聚集，而tau蛋白又与导致痴呆的疾病有关，如阿尔茨海默病。需开展进一步研究确定该结果是否适用于人类。

已有研究表明，过量盐摄入与认知功能障碍有关，是痴呆症的一个风险因子。虽然这一关联背后的确切机制尚不清楚，但血管功能障碍和神经元的tau蛋白聚集都被认为对认知障碍的发展起到了一定作用。此次，威尔·康奈尔医学院科学家克斯坦蒂诺·阿德克拉及其同事，发现了后一作用的证据，确定了一个会导致磷酸化tau蛋白增加的信号级联反应。

他们发现，高盐饮食——含盐量为普通小鼠饮食的8倍至16倍的小鼠，辨认新物体的能力和迷宫实验的表现都有所下降。研究表明，高盐摄入会减少一氧化氮的合成，激活一种参与tau蛋白磷酸化的酶：CDK5。而恢复一氧化氮合成可以让小鼠的认知障碍得到逆转。

研究人员强调，此次喂食小鼠的高盐饮食，其实超过了已报告的最高人类摄盐量（每日4克—5克推荐量的3倍—5倍）。不过，该研究结果明确了饮食习惯和认知健康之间一条此前未知的关联通路，说明避免高盐饮食或有助于维持认知功能。（记者张梦然）