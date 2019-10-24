压力大，皮肤胶原蛋白流失

皮肤是身体最大的器官，也是人体抵御外界侵扰的第一道防线。维持健康的皮肤屏障，要先对它有所了解。美国“每日健康”网站总结了6点皮肤的“秘密”。

1.皮肤真的很怕晒。不论天气如何，外出时都要涂抹防晒霜。虽然肉眼看不到，但紫外线的伤害是逐渐积累的。

2.冬季皮肤干燥不仅不舒服，感染风险也大。气温下降时，室外的强风和室内供暖系统会把水分从皮肤里吸走。皮肤干燥，保护屏障就不完整了，会增加细菌、病毒和真菌的感染风险。淋浴后应马上涂抹保湿护肤品，能增加渗透性和锁住水分。此外，要用温水洗澡，时间控制在5分钟之内，否则热水会加重皮肤干燥。

3.皮肤每28天更新一次。表皮含有死亡的皮肤细胞，每4周更新一次。另一种说法是，当表皮死亡的皮肤细胞自然脱落时，新的皮肤细胞需要大约一个月才能到达表面。

4.皮肤会对压力产生反应。皮肤能感受到情绪变化。压力会引发皮质醇和炎症分子大量释放，分解皮肤中的胶原蛋白分子。胶原蛋白是一种能让皮肤显得年轻、富有弹性的蛋白质。

5.皮肤厚也有作用。脚底和脚后跟是由较厚的皮肤构成的，它们是演化而来的，在走路时能起到保护作用。肘部皮肤厚是由于人们往往把肘关节靠在物体上，持续的摩擦会造成此处皮肤较厚。

6.使用一种护肤品就能护理全身皮肤。虽然皮肤为人体完成了很多工作，但护理它其实并不麻烦，大部分人可以使用相同的产品来护理全身皮肤。（蔡利超）