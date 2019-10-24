别让痔疮拖走你的快乐

■新闻背景

秋季便秘多发。而便秘，又是痔疮的重要致病因。国内外多项流行病学调查指出：20岁以上的成年人中，56.7%的人患有痔疮，随着年龄增长，这一数据也逐渐上升，50岁以上的人群发病率更高达95%，且男女比例相当。其实，防治痔疮，也需要科学规范的方法。

■约访专家沈德海：上海市香山中医医院副主任医师

痔疮，最常见的肛肠疾病，患者感觉疼痛，同时伴有出血，但通常症状并不会很严重。

“痔”是人体正常的解剖结构

“痔”在中国传统医学中有大量文献记载。至1975年，英国人Thomason提出了痔的近代概念：痔是直肠下端的肛垫出现了病理性肥大，俗称肛垫学说。

“痔”是人人皆有的正常解剖结构，即“肛垫”。肛垫类似于水龙头垫，协助密闭肛门，也是诱发排便的感觉中心。只有当肛垫发生肥大、下移合并脱垂、出血、疼痛等症状时，才能称为“痔病”，才需要治疗。手术治疗的目的是为了消除症状，而非切除痔体。

引发痔疮的原因很多。不良排便习惯或生活习惯等因素会造成肛管附近的静脉压力升高，进而导致静脉肿大和静脉壁变薄。痔疮分为内痔、外痔和混合痔。肛管内的静脉肿大形成内痔，因肛垫下移，在肛门开口处附近的静脉肿大形成外痔，内痔和外痔通过静脉互相融合则形成混合痔，是比较严重的疾病类型。

多数患者的痔疮在某些情况下不会发作，如何治疗需根据痔疮类型和当时的症状而定。

内痔分一度、二度、三度和四度。一度内痔：便后出血；二度：大便时内痔脱出便后能自行回去；三度：便后内痔脱出不能自行回去；四度内痔：内痔伴有静脉曲张型外痔。

外痔分为静脉曲张型外痔、结缔组织外痔、炎性外痔和血栓外痔。静脉曲张型外痔是由长期蹲厕所过久造成的；结缔组织外痔是反复炎症产生的：外痔发炎了叫做炎性外痔；血栓外痔是由于外痔发炎在排便用劲过猛时血管破裂了形成皮下淤血。

此外，环状混合痔还被国家中医药管理局作为16种疑难病之一。

一般，痔疮病情较轻的患者可能只需要调整饮食和生活习惯，就可以缓解症状并避免病情加重。病情较重的患者，如内痔三度，需要用药物治疗以缓解症状，也可需要通过手术治疗。

这些人易患痔疮

那么，哪些人易患痔疮呢？

久坐工作的人群：由于身体重心往臀部压迫，导致局部血液循环回流不畅，静脉曲张而形成痔疮。

长期从事体力劳动尤其是重体力劳动的人群：由于用力而导致盆腔充血、会阴下降，容易造成黏膜的松弛和“肛垫”的脱垂而形成痔疮。

长期便秘、大便干燥、排便时间长的人群，尤其是很多人习惯边排便边看手机。

饮食习惯偏嗜油腻、辛辣、腌渍、口味较重食物，不爱吃蔬菜、水果，摄入膳食纤维较少，且每天喝水较少，摄入水分不足的人群。另外，爱喝酒甚至长期酗酒的人群。

长期熬夜、工作压力大、精神紧张，急躁易怒，脾气暴躁，爱发火的人群。

妇女生育后，大部分人都会继发痔疮。

由于痔疮是一种随着身体机能衰减而逐渐加重的“退化性疾病”，所以肥胖、年龄增长容易发病。

常做提肛动作预防痔疮

生活中，我们又该如何科学有效预防痔疮呢？

便秘是诱发痔疮的原因之一，日常饮食中宜多食新鲜蔬菜、水果等富含纤维素和维生素的食物，少食辛辣刺激性食物。养成定时排便的习惯，最好是晨起排一次大便，不要长时间忍便，忌蹲厕时间过长，5分钟为宜，不宜超过10分钟，排便时不要读书、看报、玩手机。

避免久坐久立，适当进行体育锻炼，作息规律。体育锻炼可以促进血液循环和胃肠蠕动，预防痔疮的发生。

注意卫生，平时应经常进行肛门的冲洗清洁，勤换内裤。一旦痔疮发作，应及时用药，每天至少进行两次肛门热水坐浴，促进肛门部血液循环，减轻肛门局部炎症。如果伴有出血，可餐后口服致康胶囊和草木犀流浸片，每次4粒，一日三次，或用马应龙麝香痔疮栓，每次1粒，一日两次（早晚各一次）肛塞。

常做提肛运动。具体做法是：全身放松，或坐或立或卧均可，最后是立位，有意收缩肛门，缓慢上提，保持5~10秒，然后慢慢放松，如此反复数次至数十次不等，一般每次做30次，每天做两次。这项运动可随时随地进行，办公、乘车、看电视、走路、休息都可做，效果很好。