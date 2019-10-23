白沙县人民医院发挥托管优势为动力 不断提升服务能力

2018年5月，苏州九龙医院正式托管白沙县人民医院。托管一年来，坚持以病人为中心，抓管理、促质量、保安全，医院呈现出良好发展态势。在短短1年时间内，托管帮扶成效明显，取得良好的社会和经济效益。去年5月至今年4月，住院患者同比增长1.6%，人均住院费用下降约15%，药占比控制到30%，患者医疗费用负担明显减轻。全年未发生重大医疗差错、事故和纠纷。学科建设、医疗质量、技术水平和服务能力明显提升，人才梯队建设逐渐完善，人力资源得到合理调配和利用。经济良性运行，净负债明显减少。有效控制成本，医院收入结构良性改变，医疗服务收入明显提高。社会对医院的认可度、病人对医院的满意度不断提高。主要工作体现在九个方面。

一是加强分工协作，依法科学决策。就职后，许金明院长合理安排班子分工，重视加强班子队伍团结协作，班子成员职责明确，各司其职，严格落实“三重一大”议事决策审批制度和主要领导末位表态制，严格依法行政，提高了科学决策水平和效率。

二是以临床为重点，优化机构设置。托管后，按三级医院设置的基本要求，完善了医院的组织架构图，修改、完善了医院机构编制方案。以临床一线为核心，对医院现有的人力资源进行有效整合和利用，本着人尽其才的原则，优化人力资源配置，最大程度服务临床，在医院内部让人力资源效力最大化。中层实行竞聘上岗，将中层以上人员从81人精简到56人。

三是以病人为中心，优化服务流程。以病人为中心，从患者就医感受出发，对门诊各诊室设置、布局及服务流程进行优化，合理设置各专业诊室和医技检查室，分楼层设置挂号、收费窗口。完善了楼层标识索引引导，有效引导和分流患者，简化就诊环节，改善医疗服务，让患者在就医过程中充分体验医院的人文关怀。

四是以人才、技术、重点专科为核心，加强能力建设。医院托管不仅是派驻医疗专家坐诊，促进优质医疗资源下沉，更要帮助被托管医院建立起科学规范的现代医院管理制度，提升医疗技术水平，变“被动输血”为“主动造血”，帮助白沙建立一支“撤不走”的专家队伍，永远造福山区人民。

在加强人才建设上，通过“派下去”、“请上来”等多种方式，有计划地为县医院培养和造就一批技术骨干，建设人才梯队。托管以来，结合白沙县人民医院医疗水平的实际情况，每3个月轮换、选派不同专业学科的专家团队进驻白沙，做好“传帮带”，共派驻医疗专家29人次（均为高级职称人员），专业涵盖多个学科。共安排外出进修的医护人员7人、规培医师8人、各类医护短期培训49人次。组织院内各类业务理论授课62次（其中九龙专家授课14次），参加人数9762人次；组织医护操作技能培训36次，参加人数1742人次。此外，重视加快人才招聘，招聘事业编制管理人员1名、专业技术人员4名，自主招聘临床、医技、药剂、中医、护理等编外专业技术人员29名。

在完善学科建设上，突破了薄弱环节。去年5月以来，新设10个专科专家门诊，让患者享受到便捷、高效、高质量的专科医疗服务。加强中医重点专科建设，打造中医特色品牌，该院中医针灸科顺利通过省级Ⅲ类重点专科评审。接手茶城医院，筹建康养中心，各项工作有序开展，目前正在筹备阶段。

在提高技术水平上，解决了医疗急需。任职以来，许金明院长带领九龙专家开展三级查房、疑难危重病例抢救指导，填补多项技术空白，切实解决了群众看病难问题。

五是以安全为底线，强化质量控制。调整了医务科、质控办负责人，并对质控办工作人员进行调配补充，完善了医疗质量管理体系，院科两级定期开展医疗质控检查、评估和监测，实施医疗服务全过程质量管理与持续改进。每周组织开展一次院内各类医疗法律法规、业务理论授课和医护操作技能培训，使县医院医护人员法律意识和技术水平都有了大幅度的提高。严格落实各项核心制度，加强病历质量检查、处方点评及合理检查、合理用药、合理治疗监管，严格把好质控关。

六是加强急救网络建设，提高院前急救能力。完善120急救网络体系建设，设立白沙县120急救中心，分设七坊镇120急救站，急救网络初具雏形，有效保障了边远乡镇急危重症患者的生命安全。

七是完善设备配置，强化信息管理。充分利用县财政专项资金700余万元、国医馆项目资金57万余元及单位自筹资金19.7万元，购置一大批先进的医疗设备，为九龙专家团队指导开展新技术、新项目创造有利条件。落实中国移动信息化扶贫项目资金1650万元，对医院信息管理系统进行全面建设更新。目前，项目正在运作中。

八是加强运营管理，提高经济效益。托管后，整理出了医院建院67年来第一份完整的设备清单，建立并逐步完善设备维护、调配、报废制度和流程。设立医院采购办，负责全院医用耗材和后勤物资的统一采购，同时建立健全医院成本核算和绩效分配激励机制，完善维修、采购、工程、运营等方面的竞价制度，真正做到了增收节支，医院经济开始步入了良性的运行状态。从托管帮扶第二个月就扭亏为盈，2018年5月-2019年4月，净负债减少1400多万元（其中，政府债务偿还754万元），医院运营基本走上良性循环的道路。

九是重视党建工作，加强行风建设。许金明任职以来，高度重视医院党建工作和行风建设，时常督促党支部加强日常党建工作，重视党员干部管理和党风教育。完成医院党支部支委会换届选举，加强支委班子队伍建设。针对巡察反馈问题，制订整改方案，认真抓好整改落实工作。结合“两学一做”专题，开展的“勇当先锋，做好表率”教育活动，组织党员干部学习，进一步加强行风教育和党风廉政教育，组织全院干部职工的医德规范的再学习、再教育，进一步完善、落实医德医风考评制度和奖惩措施，贯彻执行医疗卫生行风“九不准”，改善行业作风和服务态度，塑造良好白衣天使形象。

经过一年的努力，白沙县人民医院干部队伍能力建设明显加强，新一届领导班子分工科学合理，议事决策规范高效，干部职工思想观念快速更新，各项事业蒸蒸日上。（白沙县人民医院供稿）